Una "tiktoker" sugiere que los patios del colegio son "machistas" y le llueven las críticas: "Las canchas están ahí, que tú no las quieras usar es otro caso"

Este mes se hizo viral un vídeo compartido a través de la plataforma TikTok de la creadora de contenido y activista feministaJúlia Salander, quien daba a conocer un análisis sobre el espacio que ocupan niños y niñas en los patios del colegio y extraía como conclusión que la repartición del espacio era machista.

La "tiktoker" explicaba cómo, según datos obtenidos por las investigadoras Honorata Grzesikowska y Ewelina Jasjulska en un informe final que aún no han publicado, los niños ocuparían el 80% del espacio de los patios escolares, en especial el centro de éstos. La parte central de los patios, según la activista, suele albergar una cancha de fútbol y/o de baloncesto, deporte que practicarían mayoritariamente los colegiales varones.

Jùlia Salander aseguró que el hecho de que las niñas ocupasen por norma general tan solo la quinta parte del patio, en especial los laterales y esquinas, lanza, según ella, tres mensajes a las chicas:

Su lugar queda relegado en los márgenes .

. Sus juegos son menos importantes .

. No pueden ni molestar ni interrumpir, hecho que considera "una cosa muy chunga".

De este reparto del patio escolar se derivará, en la vida adulta, según Salander, el reparto del espacio público. La "tiktoker" afirmaba que las mujeres se distribuyen en la calle "con las piernas cruzadas" y "sin molestar", así como "hablan menos en las reuniones" y tratan de "ocupar menos espacio".

Salander acaba el vídeo con una descabellada propuesta de mejora para acabar con esta supuesta desigualdad: "darnos cuenta de la jerarquía" y "reestructurar los patios de colegio", con el objetivo de "igualar los tipos de juegos entre niños y niñas" y, en el caso de que haya una segregación de tipo los juegos, "repartirlos igualmente en el espacio".

La respuesta de las redes

Los usuarios de TikTok no han tardado en hacerla ver las contradicciones en las que cae su razonamiento. Razonamiento que, por otra lado, forma parte de un libro que publicó Jùlia Salander recientemente, "Tu argumentario feminista en datos", con el que pretende dotar de herramientas de discusión a los lectores sobre cuestiones de igualdad de género.

Uno de los contraargumentos más repetidos se sinteriza en el siguiente: "Las canchas están ahí, que tú no las quieras usar es otro caso". Hace referencia a la libre elección de los niños y niñas de jugar al fútbol o de realizar cualquier otra actividad durante el tiempo de recreo. Que los varones sean mayoritariamente los que juegan al fútbol en ningún momento quiere decir que a las niñas se les niegue, a lo mejor es que, simplemente, tienen otras preferencias.

La igualdad radica entonces en dejar a los estudiantes decidir qué quieren hacer durante su tiempo libre, no en intentar forzarles a cumplir con una serie de cuotas para que se dé un reparto equitativo en las actividades que escojan. Resulta de una fatal arrogancia querer intervenir directamente en los gustos de los niños y niñas, cuando se puede promover que no existan prejuicios sobre lo que decidan.

Si pese a ello, sigue existiendo una diferencia considerable en las preferencias de los juegos, es por decisión propia de cada estudiante. Así lo rememoraba en los comentarios una antigua estudiante: "Recuerdo esa etapa y es verdad, pero es por preferencia de género. Nosotras amamos conversar en los bancos o en el pasto, y ellos jugar a la pelota, nunca he sido menos".

Otro usuario argumentaba que tanto el fútbol como el baloncesto "son los deportes más populares" y le preguntaba a la influencer "¿también te vas a quejar si no hay pista para jugar a la petanca". La instalación de las pistas de estos deportes rey es porque son lo que más suelen demandar los estudiantes, no porque desde la administración de todos y cada uno de los colegios en España se quiera desterrar a las niñas "a los márgenes"e imponerles un lugar en la sociedad, como sugiere Salander.

Muchos espectadores le afeaban que considerase ambos deportes de pelota como juegos para niños, sin plantear siquiera la posibilidad de fomentar estas actividades físicas entre los estudiantes por igual. Uno de ellos le reprobaba: "¿Juegos de ellos? Que la mayoría sean hombres no quiere decir que no haya mujeres que jueguen, no es una jerarquía, es que es obvio que, si vas a jugar, vas a ocupar más espacio, y si te quedas sentado o parado, menos".