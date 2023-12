La viral broma de Ceciarmy que ha dejado a los famosos desconcertados

En el fascinante mundo de las redes sociales, donde la creatividad y la originalidad compiten sin descanso, un nuevo capítulo ha sido escrito por el conocido influencer Ceciarmy. En los últimos días, este genio de las redes ha logrado algo que muchos buscarían desesperadamente: risas gratis y un buen rato a expensas de celebridades como Kiko Rivera, Lola Lolita, Omar Montes y Morata.

El ingenioso Ceciarmy utilizó sus conexiones en el mundo de los creadores de contenido para llevar a cabo una broma que ha dejado a todos con la boca abierta. ¿En qué consistió esta travesura? El influencer solicitó a sus compañeros de profesión que le enviaran vídeos destinados a "grandes fanes" suyos. Parecía una solicitud normal, hasta que reveló el giro sorprendente: las personas a las que iban dirigidos los mensajes eran completamente inventadas.

El creador de contenido, con un toque de humor que solo él posee, publicó en Instagram: "Lo siento a todos los que salís en este post, estas personas no existen". La propia Lola Lolita no pudo evitar comentar: "No me lo puedo creer". Parece que el ingenio de Ceciarmy había llevado la broma a un nivel que nadie anticipaba.

Entre los mensajes más comentados se encuentra el de Morata a Karasuka. "Espero que estés bien y que nos podamos ver pronto", expresó Morata al fan imaginario.

Kiko Rivera, Lola Lolita y Omar Montes, entre otros, fueron víctimas de esta hilarante broma. Todos ellos intentaron enviar mensajes a personas inventadas con nombres tan complicados que hasta el mismo Kiko Rivera admitió que tuvo dificultades para pronunciar: "Tienes un nombre un poco complicado para mí. Komapevi Kosmomvita, lo siento, soy un poco mayor para estos nombres".