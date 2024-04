Una youtuber se infiltra en el curso de Amadeo Llados y relata su experiencia: "Ha creado una secta"

Una investigación realizada por Rocío Vidal, una influyente youtuber conocida en la plataforma como “La gata de Schrödinger”, ha puesto al descubierto una preocupante trama detrás de las mentorías ofrecidas por Amadeo Llados, un conocido entrenador de fitness convertido en gurú de las finanzas en las redes sociales.

Llados, de 32 años y procedente de Madrid, ha generado polémica por sus controvertidos mensajes que promueven la riqueza como medida de valía personal. Sus afirmaciones, como "Si tienes panza, te faltas al respeto, si no tienes dinero, te faltas al respeto. Es una fucking vergüenza que andes tu panza por el mundo y tu cuenta del banco vacía y no te dé vergüenza", han generado críticas y preocupación por la toxicidad de sus enseñanzas.

Sin embargo, según la investigación de la youtuber, lo que inicialmente parecía ser simplemente una controversia por mensajes poco éticos, ha revelado una trama mucho más siniestra. La creadora de contenido explica que según lo que ha presenciado está "más que segura de que lo que este hombre ha creado es una especie de secta, a la par que una estafa piramidal de libro" cuenta en su canal de Youtube. "Ha creado una secta de pensamiento positivo combinado con una idolatría a un ser superior, que es él, y con un método infalible para ganar dinero que es una estafa piramidal".

La investigación ha revelado que Llados cuenta con más de 8.500 personas inscritas en su programa de afiliados, cada una pagando 50 euros mensuales. La gata de Schrödinger ha documentado casos de alumnos que han enfrentado problemas financieros y emocionales después de participar en el programa de Llados, incluyendo situaciones en las que han sacrificado su salud y bienestar por seguir sus mentorías.

Además, se ha encontrado evidencia de que Llados promueve una mentalidad de superioridad y aislamiento: "Nosotros tenemos la verdad, estamos fuera del sistema, y los demás son los plebeyos" o "aíslate, puesto que todo tu entorno es negativo y es una pérdida de tiempo" son algunas de sus consignas, algo que la youtuber no aprueba: "Me parece muy preocupante. Más allá del meme, más allá de que nos haga gracia algunas formas de hablar, si solo nos quedamos en la superficie, no vemos el problemón de miles de personas que están escuchando estos mensajes tan tóxicos y sectarios" advierte.