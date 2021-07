Los homicidios en México no bajaron a pesar de la pandemia

(AP). El recuento más fidedigno de homicidios en México, publicado el martes, revela que esencialmente no hubo cambios a pesar de la pandemia, al sumar 36.579 en 2020.

Aunque el COVID-19 redujo muchas actividades en México, el número de asesinatos el año pasado fue prácticamente igual al de 2019, de 36.661.

Eso significa que la tasa de asesinatos en 2020 fue de 29 por cada 100.000 habitantes, igual que el año anterior. En comparación, la de Estados Unidos en 2019 fue de 5,8 por 100.000.

El experto en seguridad Alejandro Hope dijo que las cifras preliminares difundidas el martes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) probablemente se revisarán hacia arriba entre 1 y 3% cuando aparezcan las definitivas en octubre.

El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que su gobierno ha logrado desacelerar el número de los asesinatos, pero no ha podido reducirlos significativamente. De hecho, la cifra se había estabilizado en el momento en que él asumió el cargo el 1 de diciembre de 2018.

Los expertos dicen que buena parte de la violencia se debe a las batallas en todo el país entre los cárteles de Jalisco y Sinaloa, en alianza con pandillas locales o a través de ellas.

Los estados más afectados por la violencia del narcotráfico son Guanajuato, Baja California, Michoacán, Zacatecas, Chihuahua y Sonora, pero empiezan a extenderse al resto de las 32 entidades.

