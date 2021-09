Inicia reconstrucción de metro colapsado en Ciudad de México

(AP). La reconstrucción del tramo del metro de Ciudad de México que colapsó en mayo y provocó la muerte de 26 personas comenzará esta semana y en ella participarán todas las empresas que tomaron parte en su construcción, anunció el martes la jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum.

El empresario mexicano Carlos Slim, dueño de una de las constructoras, ya se había comprometido a reparar y costear el tramo accidentado con el fin de que vuelva a funcionar en un año.

Pero, además, participarán y asumirán el coste de los trabajos las otras empresas involucradas en la obra como Alston, ICA y CAF, dijo la alcaldesa.

Se está a la espera del informe final sobre el accidente. De acuerdo con uno preliminar difundido por las autoridades en junio los primeros indicios apuntan a que el siniestro se debió a una “falla estructural” relacionada con deficiencias en el proceso constructivo y soldaduras no concluidas o mal ejecutadas, entre otros aspectos.

ADVERTISEMENT

El martes se dieron a conocer las recomendaciones del comité técnico asesor que determinó que se vuelta a construir el tramo colapsado y se refuercen otras partes elevadas mediante un sistema de apuntalamiento metálico y de columnas de concreto para incrementar su capacidad estructural. Además, habrá inspecciones aleatorias y reparación de soldaduras.

En la parte de la línea que es subterránea las recomendaciones tienen que ver, entre otras cosas, con solucionar filtraciones de agua, drenaje y el cambio de la vía en siete curvas, explicó Sheinbaum.

Inaugurada en 2012, la Línea 12 —también conocida como “Línea Dorada”— tiene una extensión de 25,1 kilómetros y por ella se movilizaban unas 220.000 personas diariamente.

Costó 1.300 millones de dólares —un 50% más de lo previsto— y sufrió repetidas demoras en su construcción al tiempo en que se vio afectada por acusaciones de fallas de diseño, corrupción y conflictos de interés.

ADVERTISEMENT

Trending on AP NewsBlake, paralyzed in police shooting, hopeful he’ll walk soonBull rider killed in ‘freak’ accident’ during competitionRFK’s oldest son condemns possible parole of Sirhan Sirhan

by Taboola

ADVERTISEMENT

Top Articlesby The Associated PressREAD MOREBiden defends departure from ‘forever war,’praises airlift