Adelante plantea destinar al SAS el 60 por ciento de los ingresos de los diputados andaluces

El grupo parlamentario de Adelante Andalucía ha registrado en la Cámara autonómica una petición para que se aplique a los 109 diputados de la misma un recorte de entre el 45% y el 60% en sus ingresos, dependiendo de los pluses y complementos de los diputados, “mientras dure la cuarentena” vinculada a la epidemia del coronavirus Covid-19, y que dicho ahorro se convierta en ingresos para el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y los servicios sociales, “para que se invierta en equipos de protección, respiradores y ayudas a las víctimas de esta crisis sanitaria, económica y social”.

Así lo ha anunciado este lunes Adelante Andalucía en un comunicado en el que la presidenta del grupo parlamentario, Teresa Rodríguez, ha defendido que el objetivo de esta iniciativa es “arrimar el hombro”, como, según añade, lo está haciendo todo el personal de los servicios fundamentales, y “ante las condiciones a las que se está sometiendo a nuestro pueblo con ERTEs -expedientes de regulación temporal de empleo-, despidos o carencia de ingresos”.

Según explican desde Adelante, lo que se plantea es “un recorte progresivo en función de los ingresos” que recoge, en primer lugar, “la eliminación completa de las dietas por alojamiento y desplazamiento (indemnizaciones), a excepción de quienes tengan que viajar para reuniones de coordinación parlamentaria convocadas presencialmente por el Parlamento, o aquellos gastos de alquiler que no pudieran rescindirse de quienes habitualmente viven desplazados en Sevilla, previa justificación documental”.

Al respecto, desde Adelante apostillan que dichas dietas, "denunciadas" en otras ocasiones por el grupo parlamentario, ascienden a cantidades de "entre 2.500 euros para portavoces y miembros de mesa y 800 euros en el caso de diputados que viven en Sevilla".

"Todas estas dietas mensuales son sin justificación documental y libres de impuestos", según subrayan también desde Adelante, desde donde agregan igualmente que, en su propuesta, al recorte de las dietas se suma un "recorte generalizado del 30% en las nóminas" de los diputados, "incluyendo salario base y complementos".

Ambas cantidades suman un recorte total de en torno al 60% en el caso de los diputados que cobran más complementos y, "como mínimo, de en torno al 45%" en el caso de los diputados que cobran menos complementos, según los cálculos realizados desde Adelante.

Un “esfuerzo” asumible

Teresa Rodríguez considera que “los representantes del pueblo andaluz no podemos permanecer intocables en nuestras tribunas y, aunque sigamos trabajando desde casa, como tantos y tantas en estas fechas, podemos asumir perfectamente este esfuerzo”.

La líder de Adelante justifica la necesidad de acometer ese "esfuerzo" aludiendo a los actuales "tiempos en los que el personal de los servicios fundamentales está soportando enormes sobrecargas laborales, en algunos casos en condiciones de precariedad absoluta como el personal de asistencia telefónica, supermercados, limpieza, repartidores o el personal sanitario".

Además, son "tiempos en los que quienes tienen un pequeño negocio no saben cuándo van a ingresar un solo euro en sus cuentas", y "los asalariados han sufrido ERTEs, despidos y abusos de todo tipo", según continúa Rodríguez.

La petición de Adelante a la Mesa del Parlamento solicita que "ese recorte se convierta en ingresos para el Servicio Andaluz de Salud y los servicios sociales para que se inviertan en equipos de protección, respiradores y ayudas a las víctimas de esta crisis sanitaria, económica y social".

Desde Adelante insisten en que, "solamente en dietas", el Parlamento "gasta más de 150.000 euros al mes", y "en varias ocasiones" el citado grupo parlamentario "ha denunciado públicamente que el cobro de estas dietas no requiere ningún tipo de documentación justificativa, que no se publican en el portal de transparencia y que no pagan impuestos".

Por eso, desde Adelante han calificado en distintas ocasiones dichas dietas como "sobresueldos en B", proponiendo su condicionamiento a justificación documental y su interrupción durante periodos inhábiles de la Cámara, si bien "nunca han conseguido el voto favorable de ninguna otra fuerza política", según reconoce Adelante, que en el escrito que presentan al Parlamento especifican que "el recorte puede ser mayor si los grupos así lo desean", pero establece los mínimos antes descritos.

Desde Adelante subrayan que mantienen una política "todo el año de limitación salarial" estableciendo el cobro máximo de tres salarios mínimos interprofesionales (SMI) anteriores a la última subida a 950 euros.

Algunos diputados, como la propia Teresa Rodríguez, cobran su salario habitual anterior al cargo; en el caso de la presidenta del grupo parlamentario, un sueldo de profesora de Secundaria, “donando lo demás a una caja de solidaridad que en los últimos años ha dedicado sus fondos a distintas causas sociales”, como trabajadores en huelga, comedores escolares o personas refugiadas, según detallan desde Adelante.