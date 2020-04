De baja por el coronavirus, pero fregona en mano

M. V. es limpiadora del Hospital Regional Universitario de Málaga, en el que ha conocido de primera mano las consecuencias del coronavirus y ha lidiado con algunas de ellas. De hecho, el pasado 16 de marzo informó a la empresa para la que opera de que el viernes 13 había entrado “sin protección alguna” en la habitación de un posible enfermo infectado por Covid-19, que el 14 “dio positivo”. No pudo hacerlo hasta aquel lunes “porque los fines de semana no hay encargada y no se puede comunicar nada”. Ya el 16, la mercantil a la que está vinculada le indicó que “informara a la mutua” que “las lleva”.

No fue hasta finales de mes, cuando desde una clínica privada la llamaron y le trasladaron que le mandarían “un papel para que se lo diera a su médico de cabecera” con el fin de que éste le “diera la baja”. En ese documento, consultado por LA RAZÓN, se asevera, en efecto, que cumplía “los criterios para ser considerada contacto estrecho de un caso posible, probable o confirmado de coronavirus”. Pero M. V. “ya había pasado entonces la cuarentena trabajando”, en contacto con sus compañeras, con sus hijos pequeños “en casa” y “sin saber si lo tenía o no”. Así se lo advirtió al centro sanitario privado y “una doctora” le respondió que “tenía razón y que ya para qué iba a pedir la baja”.

La base de la historia pareció que iba a quedarse ahí, pero no fue así. El 2 de abril recibió “un mensaje de la Inspección” en el que le informaban de que “había cursado su baja desde el 13 de marzo al 3 de abril”. Volvió a contactar con la empresa. “Y he estado un día real sin acudir a mi puesto de trabajo”, lamenta, para apuntar que ahora desconoce encima si cobrará o no el sueldo íntegro que “se ha ganado” y que no lo sabrá “hasta que llegue la nómina”.

M. V. padece “patologías previas” que la convierten en una persona de riesgo ante un posible positivo por Covid-19, por lo que “ha solicitado la incapacidad transitoria”. Ironiza con que “aligerarse, lo que se dice aligerarse con ese papeleo, no lo están haciendo” y cose: “Yo he ido sin protestar a dónde me han mandado. Si a alguna limpiadora le pasa algo por el coronavirus, la responsabilidad será de la empresa y de la clínica”, avisa.

Quiere aprovechar para dar las gracias a las compañeras que “están consiguiendo mascarillas, pantallas o gorros en las redes" con las que suplir lo que “la empresa no les ha repartido" y necesitan para protegerse. Mira al futuro y quiere confiar en que laberintos como el suyo “no se repitan” y en que de ésta “aprendamos lo que se tiene que hacer” ante un minúsculo invasor como el Covid-19.