Las universidades andaluzas mantienen el calendario de exámenes y la evaluación continua

Las universidades andaluzas mantendrán el calendario académico previsto y priorizarán la docencia ‘online’ y la evaluación continua, según el acuerdo entre la Junta, las universidades públicas y la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA), ante la crisis sanitaria del Covid-19. Así lo ha trasladado el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, en la Conferencia General de Política Universitaria convocada por videoconferencia por el Ministerio de Universidades con el conjunto de las comunidades autónomas.

Velasco ha expuesto que el acuerdo alcanzado en Andalucía se sustenta en un documento marco para mantener la cohesión, solidez y calidad del sistema académico durante la excepcionalidad que marca el final del curso 2019-2020.

Este texto establece como objetivo que, en este proceso de adaptación, el estudiantado pueda cursar las asignaturas en la que está matriculado y ser evaluado en las fechas previstas en el calendario académico, sin sufrir retrasos en la terminación del presente curso académico o tener que trasladar las asignaturas al próximo.

A partir de este acuerdo, cada universidad debe aprobar sus criterios académicos de adaptación válidos para todas las titulaciones y elaborar adendas a las Guías Docentes con los cambios que se acuerden, de modo que todos los ajustes en la metodología docente y métodos de evaluación han de ser comunicados a los estudiantes con la suficiente antelación, recomendándose como plazo finales de abril.

Por otro lado, las clases impartidas de manera online síncronas -en tiempo real- se adaptarán a los horarios en los que estaban previstas las clases presenciales, y cuando los medios tecnológicos lo permitan, se facilitará la grabación de las sesiones de docencia para que los estudiantes con dificultades para asistir en la hora programada puedan acceder a las clases grabadas.

Del mismo modo, la docencia práctica o experimental se adaptará a modalidades no presenciales, si bien en los casos donde ya hayan permitido alcanzar un volumen razonable de resultados de aprendizaje se podrá completar con otro tipo de actividades --proyectos, memorias, programas formativos, entre otras-- que puedan ser evaluadas.

En los casos excepcionales donde no sea posible la adaptación de la docencia práctica a una modalidad no presencial, se reprogramará la asignatura para ser impartida en el periodo en que las autoridades sanitarias permitan de nuevo la docencia presencial pudiendo impartirse en los meses de julio o septiembre de manera intensiva, si ello es posible.

Siempre que sea posible, las prácticas externas curriculares se adecuarán a una modalidad no presencial mediante metodologías formativas alternativas o serán sustituidas por otras actividades que permitan adquirir las competencias correspondientes, y el calendario y metodología deberán ser acordados con los tutores externos y quedar reflejado en la adenda de la Guía Docente.

En los casos donde no sea posible la adaptación de las prácticas a una modalidad no presencial, la universidad podrá prorrogar el periodo de realización por el mismo periodo en que se han visto suspendidas o reprogramar su realización cuando las autoridades sanitarias permitan de nuevo la docencia presencial. Si esto último es posible, se desarrollarán de manera intensiva en los meses de julio, agosto o septiembre, mediante acuerdo con la empresa/institución, salvo que el estudiante no pueda realizar las prácticas en dichas fechas por motivos debidamente justificados.

Si fuera necesario, las prácticas podrán prorrogarse o realizarse hasta final de año, siempre que lo permita la coordinación con las plazas de prácticas previstas para ese curso, para evitar solapamientos, y en este último caso, no será necesaria una nueva matriculación del estudiante o si por exigencias administrativas lo fuera, no deberá abonar nueva matrícula.

El acuerdo entre la Consejería, las universidades y la DEVA establece que la defensa de los Trabajos Fin de Grado (TFG) y Trabajos Fin de Máster (TFM) se adaptará a la modalidad ‘online’, siguiendo los protocolos que aprueben las universidades.