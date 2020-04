La Junta empieza el 8 de mayo el envío de audios y videos formativos para digitalizar los comercios

La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad ha puesto en marcha un plan de sensibilización para difundir entre el comercio andaluz píldoras formativas que ayuden a impulsar la digitalización de sus negocios. Los participantes podrán recibir todos los viernes, desde el 8 de mayo y hasta finales de año, recursos útiles para sacarle el máximo partido a las tecnologías a través de la plataforma de mensajería instantánea Whatsapp.

Este programa se enmarca en el conjunto de actuaciones del 'VI Plan Integral de Fomento del Comercio Interior de Andalucía' de la Consejería destinadas a convertir la digitalización de los comercios andaluces en una oportunidad para mejorar su competitividad y así llevar la oferta comercial de proximidad, diversa y de calidad, desde los barrios y zonas rurales de Andalucía a Internet, según ha informado en una nota la Consejería de Economía.

El programa de sensibilización para la transformación digital del comercio es una acción formativa que ofrece a las empresas contenido práctico en formato audio y video para ayudarlas a introducirse en el comercio digital. Estas píldoras informativas podrán llegar a los comercios interesados en aprender, entre otras habilidades, cómo usar las redes sociales para la venta y para diferenciarse de la competencia; qué es la experiencia de usuario con herramientas y consejos prácticos; cómo aumentar las ventas con nuevas técnicas y cómo mejorar la eficiencia de tu negocio.

Para la adaptación del sector a los nuevos hábitos de compra y venta de la economía digital es indispensable que las empresas adquieran formación y apliquen las nuevas tecnologías para hacer de sus negocios más actuales, modernos e innovadores.

Actualmente, el 71,28% de las empresas comerciales tiene conexión a Internet y página web, pero solo el 24,5% dispone de servicios web como recepción de pedidos o reservas online.

Para recibir las notificaciones, los comercios interesados tienen que solicitar su participación con el mensaje ‘Me doy de alta’ al teléfono 638617838 a través de la aplicación de Whatsapp o a través de la página web.

La Consejería de Economía ultima la publicación de una convocatoria de ayudas para favorecer la transformación digital de las pymes comerciales, la modernización y expansión del negocio, así como al relevo generacional, una medida que supone un apoyo directo al pequeño comercio andaluz. Esta iniciativa cuenta con un montante global de 11,5 millones, de cuales 6,5 millones se destinarán para este año.

Además de estas iniciativas y mientras esté vigente el estado de alarma, la Consejería de Economía ha llevado a cabo una serie de actuaciones encaminadas a favorecer el desarrollo de la actividad del sector.

Ha autorizado, durante los domingos y festivos, la prestación del servicio comercial conocido como 'Click and Collect' o 'Click and Car'. Esta modalidad posibilita las entregas físicas de pedidos derivadas de la compra online para aquellos establecimientos comerciales minoristas de alimentación y de productos y bienes de primera necesidad que mantienen su servicio durante el confinamiento y que no tienen libertad horaria de apertura, de acuerdo con la Ley de Comercio Interior de Andalucía, que la prevé para las superficies con dimensiones inferiores a los 300 metros cuadrados.

Para prestar dicha actividad los domingos y festivos, los comercios deberán permanecer cerrados al público, a excepción de esos servicios de recogida de la compra en las zonas habilitadas para ello (determinadas áreas dentro del propio establecimiento o plazas de aparcamiento). Además, se tendrá que desarrollar siempre observando las medidas necesarias de salud e higiene establecidas entre empleado y cliente.

Para asegurar el correcto abastecimiento de los establecimientos comerciales de alimentación y bienes de primera necesidad se han suspendido las limitaciones y las restricciones establecidas por los ayuntamientos andaluces relacionadas con la circulación o la descarga de camiones de abastecimiento de mercancías.

La Consejería de Economía ha elaborado una guía de preguntas y respuestas en materia de comercio con la que se pretende despejar las principales dudas y consultas que están surgiendo en dicho segmento como consecuencia del actual estado de alarma.

Otra actuación de apoyo es la creación de un buzón de correo electrónico (comercioinformacioncovid19.ceceu@juntadeandalucia.es) para responder cualquier consulta sobre la normativa que se aplica en el actual periodo de confinamiento. Este servicio está dirigido tanto a la ciudadanía en general como a los profesionales del sector y se complementa con el teléfono de atención a la ciudadanía de la Consejería: 955 063 910.

La Consejería de Economía mantiene una comunicación permanente con la CEA, CAEA, la Federación Andaluza de Electrodomésticos y Otros Equipamientos del Hogar (FAEL) y las principales enseñas comerciales para conocer las incidencias detectadas en el territorio. También trabaja conjuntamente con el Consejo Andaluz de Cámaras para prestar el apoyo necesario a la red cameral.

En Andalucía el comercio está integrado por más de 136.627 empresas, distribuidas en más de 174.000 locales comerciales, casi el 30% del total de establecimientos.

Hasta antes de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, este tejido daba empleo a casi medio millón de personas y generó un volumen de negocio superior a los 93.000 millones de euros, según datos de 2017. De ese montante, 35.000 millones corresponden al comercio minorista, la rama que registra mayor número de empresas (88.952) y de locales (108.000).