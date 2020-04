Apertura de juicio oral contra la ex cúpula de UGT-A con fianza de más de 40,7 millones

El Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla abre juicio oral contra el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y otras 14 personas por presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La Audiencia de Sevilla es el órgano competente para el juicio y la citación es el 15 de junio de 2020. El juez que instruye la investigación del presunto fraude en subvenciones para formación recibidas por UGT-Andalucía procesó a cinco ex responsables del sindicato -entre ellos el ex secretario general Francisco Fernández y el ex secretario de Administración Francisco Fresneda- y a una decena de «proveedores de confianza» con los que apalabraban facturas falsas por servicios no prestados que endosaban a la Junta. Llegaron a cargar el alquiler de aulas en edificios que en realidad son del sindicato gracias a una cesión gratuita del Estado u organismos como la ONCE.

Asimismo, en el auto al que accedió LA RAZÓN, se imponen la fianzas de 40.750.047 euros para Francisco Fernández y el ex secretario de Administración Federico Fresneda, entre otros como María C. como secretaria de gestión económica y el gerente de Soralpe, Enrique Goicoechea, una entidad creada por UGT para computar a las subvenciones gastos en alquiler de aulas pertenecientes al sindicato. Este montante se corresponde con las cantidades supuestamente defraudadas de las subvenciones de la Junta de Andalucía para cursos de formación entre 2009 y 2013.

Además, impone casi 4,3 millones de fianza a la responsable de la Central de Compras del sindicato Dolores Sánchez. A José P. se le impone una fianza de 48.805 euros; Moisés M, 638,56 euros; Simón María P., 515.900 euros; Diego Francisco D., más de 217.000 euros; Miguel Ángel G., más de un millón de euros; Mónica C. y Diana C., casi 857.000 euros; José Luis C., más de 1.050.000 euros; y Deseada F. y María Antonieta D., más de 301.200 euros. UGT-A es “responsable civil subsidiario”, además de otras entidades, algunas ligadas al sindicato, como Chavsa, Lienzo Gráfico, Publicar D.M, Siosa, Imprenta Pineda, Viajes Macarena, Caronte o Carpetas Abadía.