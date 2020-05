El Gobierno andaluz defiende el fin del estado de alarma a final de mayo o inicio de junio

El presidente la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, compareció tras la octava reunión telemática con sus homólogos autonómicos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y, por vez primera, puso coto al estado de alarma. Moreno abogó por “un debate profundo” al respecto en el Congreso y defendió el fin de la excepcionalidad, “ya que existen otros mecanismos”, a finales de mayo o principios de junio. La propuesta de Moreno supone prorrogar el estado de alarma sólo una vez más. “El estado de alarma no tendría más sentido a final de mes”, precisó Moreno. Desde la cautela, señaló que hay "que ir pensando en enfrentar el Covid sin la fórmula excepcional del estado de alarma”. “Hay instrumentos para mantener el control sin ser tan restrictivos, tan duros”, añadió. El presidente andaluz se suma a la propuesta del jefe del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, abogando por el debate. "Es una decisión importante como para no despacharla en un cuarto de hora, y así se lo he dicho al presidente y a mi formación política”, señaló. “Es evidente es que, a medida que las cifras mejoran, lo lógico es que el estado de alarma ya no estuviese a finales de mayo o en junio”, expuso en contra del criterio del Gobierno central de seguir con las prórrogas hasta que todas las provincias pasen a la fase 3 del desconfinamiento. Moreno se alinea con moderación en la propuesta del PP de ir acotando la excepcionalidad. El debate sobre la cuarta prórroga es este miércoles en el Congreso.

El segundo gran anuncio de Moreno es la petición de que se aborde el desconfinamiento bajo el criterio de menos de 10 contagios por cada 100.000 habitantes". “Es un criterio suficiente, el que nos dicen los técnicos, esos 25 pueden incorporarse a la primera fase o a la segunda, pero lo que tengo claro es que gran parte de Andalucía tiene que ser de las primeras”, indicó. Con estos parámetros, más del 90% de la comunidad andaluza entraría en las fases de “la nueva normalidad”. La comisión bilateral con el Gobierno será quien decida. Con el criterio que defiende la Junta, de los 33 distritos sanitarios de Andalucía, “en 25 se dan a día de hoy las condiciones” para avanzar en la desecalada. “Los expertos dicen que es prudente y exigente. Hay que recuperar la normalidad sin poner en riesgo la salud”, dijo.

Moreno también solicitó a Pedro Sánchez que tenga en cuenta la climatología andaluza a la hora de acotar las salidas de los niños, ya que la comunidad ya está alcanzando altas temperaturas. Moreno pide “flexibilidad con los paseos de los menores. En el interior las temperaturas son muy altas entre las 12:00 y las 19:00. No es comparable con el norte de España”, dijo, por lo que solicita “una medida correctoras para las altas temperaturas, que quede reflejado. No pasa nada por tener un plan B preparado”, dejó caer al presidente. “No es razonable sacar a los niños con 35 grados”, zanjó.

He pedido a Sánchez flexibilidad en el horario de paseo de los menores de edad. #Andalucía tiene temperaturas muy altas entre las 12 del mediodía y las 7 de la tarde, y creo que es una razón comprensible para poder adaptar la norma. Lo primero debe ser la seguridad de los niños. pic.twitter.com/psG2Zd0wQi — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) May 3, 2020

El presidente andaluz insistió a Pedro Sánchez en la necesidad de “más claridad y concisión”. Esto es, explicar “qué se podrá hacer y qué no, qué riesgos estamos asumiendo”. “La obligación del mando único es aportar certeza a los ciudadanos, empresarios, autónomos, parados... Necesitan saber”, dijo. Moreno ahondó en la petición de “más participación en la toma de decisiones importantes. Esta semana ha ocurrido como viene siendo habitual: un anuncio en rueda de prensa que luego lo comparte”, se quejó el líder andaluz. Juanma Moreno defendió que “la visión periférica puede aportar mucho". “Cada territorio tiene su clima, su perfil, hay medidas que se pueden acompasar” por zonas, defendió. Moreno pide “flexibilidad con las medidas por territorios y con horarios de los menores de edad”. Moreno se detuvo en “los alcaldes”, que “han hecho una labor fundamental para que la pandemia no haya pasado por muchos municipios o con la menor incidencia posible” y profundizó en “la posición de ventaja notable en Huelva y Almería”, que sería “un reconocimiento por cómo han cumplido”, por encima de la media europea.

Del fondo de 16.000 millones anunciado por Sánchez, Moreno indicó que “el presidente no ha aportado demasiada información. Esperamos que no sean anticipos. No parece razonable anunciar fondos que no llegan”, ahondó. “De los 16.000 millones Sánchez dijo que son extraordinarios. Eso es una buena noticia. Los servicios esenciales los damos las comunidades y necesitamos recursos. No conocemos la letra pequeña. No sabemos el reparto ni los criterios. Mañana hay una reunión con la ministra de Hacienda. En Andalucía reivindicamos el reparto por población. Tenemos más habitantes y necesidad de más recursos”, defendió el presidente andaluz.

Moreno recordó la importancia del turismo y preguntó a Sánchez por el plan para el turismo. “Los tiempos apremian, dado el carácter estacional”, recordó. Para la hostelería anunció un nuevo plan que se aprobará en el Consejo de Gobierno, con 51 millones para pymes y autónomos y que puedan acceder a hasta 600 millones de liquidez.

El Gobierno andaluz sigue apostando por la apertura con medidas de las playas. “Consideramos que se deben abrir con las garantías necesarias y hablar con los hosteleros y ayuntamientos”. La Junta contempla reuniones con los alcaldes costeros en la búsqueda de un término medio y citó medidas como limitar los metros cuadrados, el aforo o el acceso restringido.

Homenaje

Moreno defendió que “lo peor del Covid parece que ya ha pasado” y hay “una tendencia decreciente, con cada vez menos ingresados”. “Seguimos perdiendo vidas pero los peores momentos quedan atrás”, dijo. “El pico máximo se alcanzó el 30 de marzo con 2.708 ingresados, esa cifra ha caído casi un 80%. En UCI el mismo día había 438 pacientes. Hoy se ha reducido casi un 70%”, cifró. El presidente andaluz subrayó que “hasta 1.256 personas han perdido la vida por esta terrible pandemia. Debemos recordar siempre a las víctimas”. El domingo pasado se guardaron tres minutos de silencio. “El Gobierno andaluz quiere seguir rindiendo homenaje y propondrá la declaración de luto oficial en la comunidad. Desde el 7 de mayo al 13 de mayo: cuando se cumplen dos meses del primer fallecimiento de coronavirus”, indicó. La Junta “ya tiene en estudio un tributo permanente para víctimas y cuidadores” y así “mantener siempre viva la memoria de la epidemia y los devastadores efectos”.

Finalmente, sobre las mascarillas que no cumplían los requisitos de calidad devueltas esta semana, Moreno pidió disculpas a los profesionales. “Me preocupa, inquieta y pido disculpas a los profesionales. Confluye mucho material a veces con garantías de fábrica y luego no es así”, explicó.

En Educación, a la espera de la conferencia sectorial de esta semana, la Junta señala que habrá “modificaciones, en las ratio, las aulas, medidas preventivas, distanciamiento, hidroalcoholes, puede haber mamparas”. “Tiene que haber cambios para el inicio de curso del 15 de septiembre”, dijo Moreno.