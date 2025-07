Viaja por primera vez a Toledo y se lleva la peor experiencia: "A los cinco minutos me quería ir"

Una de las mayores joyas que posee España es Toledo, una ciudad que muestra un cuadro sintomatológico de lo que ha sido el paso del tiempo y la historia española. Se trata de uno de los destinos en los que se respira un ambiente tanto medieval como rural que atrae a diversos turistas cada año y de todo el mundo. Dar un paseo por sus calles es como hacer un viaje imaginario al pasado, y eso es algo que gusta mucho. Su catedral, su alcázar y su casco antiguo, declarado Patrimonio de la Humanidad, convierten a la capital de Castilla-La Mancha en un lugar en el que empaparse de arte y arquitectura.

Eso sí, no todas las opiniones concuerdan con este razonamiento. Pese a sus enormes valores, como pueden ser lo cultural o lo estético entre otros, no todo el mundo se queda fascinado. Por la gastronomía, por el clima, por los rasgos de la ciudad... sea por lo que sea, existen quienes se llevan una decepción de este lugar. Esto puede ocurrir con cualquier sitio que tenga tanto peso en la sociedad, lo cual puede, o bien enamorar, o bien ser un 'chasco'.

GRAF3665. TOLEDO, 21/01/2022.- Vista de Toledo de noche. La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, recibe este viernes el distintivo que acredita la vista nocturna de Toledo como la más bonita del mundo, en el ámbito de la Feria Internacional de Turismo FITUR 2022. EFE/Ismael Herrero Ismael Herrero Agencia EFE

"Dicen que es la ciudad más bonita, pero a los cinco minutos ya me quería ir"

Esto es lo que ha experimentado una turista española, quien ha viajado a la ciudad "y, al poco de llegar, ya se quería ir". Así lo ha expresado en un artículo publicado en la web Trendencias. donde ha reflejado su experiencia como visitante del lugar más destacado de la comunidad castellanomanchega. "Dicen que es la ciudad más bonita de España, pero a los cinco minutos" ya se quería marchar, titula.

Se trata de María Yuste, quien nunca había oído "a nadie decir que fue a Toledo y no le gustó, que le decepcionó o que recomiende no visitarlo", por lo que apunta que se siente la primera persona en tener una opinión totalmente contraria. Aún así, esta periodista considera que "es un lugar encantador pero, a mí me dejó completamente indiferente". Todo esto tiene unos motivos muy concretos y ha apuntado a lo siguiente.

Estaba embargada en un aburrimiento constante"

Algunas de las razones de su fama se deben a sus monumentos medievales, los cuales son árabes, judíos y cristianos; por eso se la conoce como 'la ciudad de las tres culturas'. Aparte, el haber sido la capital del Imperio Español liderado por Carlos V le añade mucho estatus, como también sus productos artesanales y gastronómicos más destacados. Todo esto es lo que anuncia que sería el principal aliciente para visitar Toledo, pero a Yuste esto no le ha dicho nada.

"Desde mi punto de vista, mucho tienen que gustarte las ruinas y las iglesias para que Toledo te sorprenda si eres de España", sentencia. El foco está puesto en los españoles, pero también lo hace en los turistas procedentes del extranjero. Apunta a que "entiendo perfectamente el éxtasis que deben de sentir los turistas asiáticos que deambulan en masa por sus calles", pero que ella, al haber estado acostumbrada desde que era prácticamente una niña, recorrió "Toledo embargada únicamente por una sensación de déjà vu y aburrimiento ateo constante" salvo una excepción.

"Hubo una cosa que me sorprendió. Es lo mejor de Toledo"

El día en el que visitó la ciudad fue el momento en el que se dio cuenta de que jamás afloraría en su interior ningún interés en el arte sacro, sobre todo en el relativo a la arquitectura. Lo mismo le ocurrió con la historia religiosa y hasta se prometió así misma no volver a"pisar el interior de una catedral por inercia, porque se supone que tiene que gustarme", explica. A primera vista, podría parecer que se le afianzó esta idea por ver varias iglesias o edificios que consideró feos, pero ha ocurrido totalmente al revés.

Sinagoga de Santa María la Blanca, en Toledo, que refleja la cultura judía de la Edad Media en España JESUS CARVAJAL Agencia EFE

"Sí hubo una cosa que logró sorprenderme y que consiguió, al menos, que me llevará un buen recuerdo", revela. Se trata deSanta María La Blanca, la que fue la sinagoga mayor de Toledo; fue edificada en 1180 y desempeñó sus funciones durante más de 200 años. "Tuve la suerte de entrar cuando no había nadie más y me impactó la calma que se respiraba", argumenta. Finalmente, ha terminado calificando a la sinagoga como "lo mejor de todo Toledo".