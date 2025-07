Las "barbaridades" exigidas por Nico Williams que el Barça no aceptó

Cuando todo apuntaba a que Nico Williams vestiría la camiseta del FC Barcelona la próxima temporada, el lateral navarro sorprendió a propios y extraños al anunciar su renovación con el Athletic Club hasta 2035. La noticia cayó como un jarro de agua fría en las oficinas del Camp Nou, donde se daba casi por hecho su fichaje. Lo que parecía un simple trámite se ha convertido en un revés que ha desatado malestar, decepción e incluso tensiones personales.

El acuerdo, anunciado oficialmente el pasado 4 de julio, extiende la vinculación de Nico Williams por ocho temporadas más, blindando a la gran joya de Lezama hasta el 30 de junio de 2035.

Las criticas hacia el FC Barcelona tras recibir calabazas por segundo año consecutivo no se hicieron esperar y desde el entorno blaugrana tratan de minimizar el fiasco cargando contra el jugador y sus desorbitadas exigencias.

Mucho más que una cláusula

Todo parecía indicar que la ruptura se debía a las exigencias de inscripción del lateral. Según adelantaron Sport y Mundo Deportivo, Nico Williams y a su representante, Félix Tainta, querían garantías de poder ser inscrito y para ello exigieron al Barça que le firmara una cláusula liberatoria que le permitiría tener vía libre para negociar una salida.

La dirección deportiva, liderada por Deco, no estaba dispuesta -según Sport- a aceptar una cláusula liberatoria para el extremo porque entiende que la inversión es demasiado importante como para poner en riesgo los 60 millones de euros que deberá abonar por la rescisión de su contrato con el conjunto vasco. una exigencia que de cara a la opinión pública no dejaban bien parado al club y aumentaba las sospechas sobre sus finanzas.

Por ello, pasados unos días, en Barcelona siguen tratando de exculpar al Barça del fiasco de la operación y van con todo contra el futbolista al que ya han borrado definitivamente de su lista de deseables.

Medios catalanes aseguran que Manchester United, Bayern de Múnich o Barça decidieron no ceder ante las exageradas pretensiones que tenía el internacional español.

Unas peticiones desorbitadas

A pesar de que el acuerdo con Joan Laporta y Deco estaba prácticamente cerrado, a última hora todo se derrumbó debido -según afirman- a las nuevas exigencias que había presentado el futbolista.

|

Según publica elnational.cat, no solamente exigía un puesto garantizado como titular indiscutible y en su posición, la de extremo zurdo, sino que también reclamaba una prima por firmar astronómica para él y para su agente, un contrato de más de seis años de validez, y un sueldo descomunal. Quería convertirse en uno de los mejores pagados de la plantilla, y tener unos privilegios de estrella, que en el Camp Nou no estaban dispuestos a aceptar.

Según los medios catalanes, Nico pedía un salario aproximado de 15 millones de euros netos al año, un importe que quería que se incrementara en función de unos variables por su rendimiento y por los títulos conseguidos, y una ficha que fuera aumentando a medida que avanzaran las temporadas, hasta llegar a los 27 ‘kilos’. Es decir, que se situaría muy por encima de otros pesos pesados del vestuario azulgrana, como Pedri González, Raphinha Dias o incluso Lamine Yamal.

Desde el Barça incluso aseguran que se sienten traicionados porque no fueron informados de la negociaciones con el Athletic. El malestar en Barcelona no disminuye y el bombardeo contra el jugador no parece tener visos de terminar.