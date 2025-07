Alcaraz - Norrie, en directo hoy: resultado cuartos Wimbledon 2025, en vivo online

Cameron Norrie está disfrutón en cada segundo de Wimbledon. Tras meses marcados por molestias físicas y un rendimiento irregular, el británico ha encontrado su mejor forma en el momento y lugar indicados. Su victoria ante Nicolás Jarry fue una muestra de resistencia y corazón. "Fue un partido muy largo, muy físico. Estoy muy orgulloso de cómo aguanté mentalmente", afirmó tras sellar el triunfo en cinco sets. La emoción fue tal que terminó tirado en el césped, exhausto y feliz: "Creo que nunca me había tirado al suelo al ganar un partido, pero esta vez lo sentí así".

Tennis Wimbledon 2025 - Day Seven DPA vía Europa Press Europa Press

El ambiente también ha sido clave. "La Court 1 fue una locura. El ambiente era increíble. Estoy disfrutando cada parte del tenis ahora mismo", dijo con una sonrisa. Sabe que el Centre Court será aún más imponente, pero lo toma como una motivación. "Me encanta esa sensación de uno contra uno, el público metido, la energía. Siento que lo estoy saboreando todo". Y dejó claro que está listo: “Estoy jugando bien. Me siento preparado. Y me encanta esta pista”.