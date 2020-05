Julio Anguita ingresa grave en la UCI por una parada cardiorrespiratoria

El líder histórico de Izquierda Unidad (IU) Julio Anguita permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Reina Sofía de Córdoba tras haber sufrido una parada cardiorrespiratoria en su domicilio y su pronóstico es grave.

Fuentes sanitarias han explicado a Efe que el ex coordinador federal de IU se encontraba en su casa en el caso histórico de la capital cordobesa hasta la que tuvo que acudir una dotación del servicio sanitario 061 que lo reanimó e intubó antes de trasladarlo al mencionado centro hospitalario.

El también ex alcalde de Córdoba tuvo que ser ingresado luego de urgencia en la UCI tras haber sufrido una parada cardiorrespiratoria y su pronóstico es grave. No es la primera vez que el ex máximo dirigente de IU sufre problemas de corazón, ya que tuvo un infarto en Barcelona en plena campaña electoral en 1993 y otro en Córdoba cinco años después.