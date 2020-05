El Gobierno andaluz reclama las actas del “Gran Hermano” del desconfinamiento y apunta a “un criterio político”

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, arrancó la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno con el mensaje de “no bajar la guardia” con el coronavirus aunque “los datos invitan al optimismo”. El vicepresidente ofreció un análisis de las ciudades que cambian de fase. “Andalucía acepta cualquier decisión siempre que no haya ningún agravio comparativo”, señaló. “Nos sorprendió el ministro Illa” y “causó preocupación”, añadió, el anuncio de la salida a la fase 1 dejando fuera a Granada y Málaga. “Seguimos sin entender ese cambio de postura”, dijo Marín, quien desveló incluso una llamada el viernes del ministro de Sanidad comunicando que Málaga y Granada “iban a pasar a fase 1 salvo tres distritos sanitarios”, como pidió el Gobierno andaluz. “El sábado cambió de opinión”, señaló. La Junta de Andalucia solicita “las actas de la reunión y reclamará hoy que se revise esa decisión”. El portavoz andaluz, Elías Bendodo, llegó a critica que “el Gobierno no podía permitir que se confirmara lo que venimos diciendo, que el mapa de Andalucía fuera totalmente blanco” y lo vinculó a “un criterio político”.

El consejero de Salud “esta tarde presentará la petición de revisión de la decisión del Gobierno de España para que Málaga y Granada pasen a Fase 1”, siguió Marín. “No se ha enviado el acta de la reunión en la que se tomó esa decisión. Esperamos que sea una decisión técnica y que a Andalucía se la trata igual que al resto de comunidades. Esa duda ahora mismo existe. No queremos pensar que haya un trasfondo que no sea un criterio sanitario, por el que Granada sea tratada de forma diferente a Vizcaya”, dijo, a pesar de tener una mejor tasa. “Tenemos una de las tasas más bajas en todo el territorio nacional”, recordó. En Málaga y Granada sólo hay tres distritos que no cumplen con los criterios. “No se están haciendo bien las cosas", indicó respecto al Gobierno de España. "Estamos en un momento tremendamente complicado” y “Andalucía representa el 20% de los españoles y España no puede salir adelante sin Andalucía. Las decisiones afectan a todos y a un sector muy estratégico como el turismo”, argumentó Juan Marín. “La petición es que Málaga y Granada se incorporen el lunes que viene a Fase 1 y no tengan que esperar dos semanas. Ya dijo Simón que no pasaban por muy poquito”, dijo Marín.

El portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, subrayó que “deberían estar en fase 1 las ocho provincias menos tres distritos” y espera “la rectificación del Gobierno”. Bendodo cuestionó “por qué se ha establecido una competición, una suerte de Gran Hermano, por qué el Gobierno utiliza criterios políticos y no sanitarios”. Bendodo especificó que el día que se anunciaron las zonas que pasan a la fase 1, “hubo varias llamadas al consejero de Salud”. “En torno a las 18:00, recibe la llamada del ministro y le dice que siguiendo el criterio por provincias, ni Málaga ni Granada pasarían. El consejero de Salud, dentro de la lealtad, dijo que si el criterio es por provincias para toda España, lo entendemos. Pero una hora y cuarto después, el secretario general le llama y le dice que van a pasar las ocho provincias menos los tres distritos, en base a criterios sanitarios. 45 minutos después en la rueda de prensa el ministro anuncia que vuelve al criterio por provincias y Málaga y Granada se quedan fuera”, expuso Bendodo. El portavoz recordó que Málaga tiene 3,9 casos por 100.000 habitantes y Granada “algo más”. Por el contrario, Aragón, Cantabria, Navarra, País Vasco, La Rioja, con peores datos de pruebas PCR pasan de fase. “En el País Vasco hay más ingresados en hospitales que en Andalucía, donde viven seis millones más de españoles”, recordó también. Aunque “el daño ya está hecho”, Bendodo insistió en que el Gobierno “aporte el informe con todos los datos por provincias”.

Los ERTE, “como Canarias”

El vicepresidente andaluz también reclamó “el mismo trato que se le ha dado a Canarias” respecto a la ampliación de los ERTE. “A día de hoy, el 100% de los ERTE de Andalucía están resueltos y se han trasladado al SEPE para que puedan abonarse a los trabajadores sus correspondientes indemnizaciones. Hay trabajadores que se ha reincorporado y no han cobrado sus prestaciones. Pedimos agilidad y dinamismo”, criticó Marín.

El Gobierno andaluz denunció, por otro lado, que los establecimientos turísticos que quieran tener el sello de empresa ‘Covid free’ “tienen que pagar entre 500 y 3.000 euros por una auditoría encomendada a cinco empresas en España”. La Junta exige que pague el Ministerio de Turismo. Marín recordó que “el viernes hubo conferencia sectorial del Turismo con un acuerdo para que se ponga un sello Covid-Free. Se dijo que sería gratis y la sorpresa es que hay cinco empresas que pasarán auditorías para los empresarios que quieran acogerse, con un coste de entre 500 y 3.000 euros”, expuso. “Nos parece increíble que el Gobierno quiera hacer caja con el sector Turismo”, dijo el vicepresidente andaluz, por lo que pide “al Gobierno que reconsidere la decisión y que abone ese coste el Gobierno a través del Ministerio”. Es decir, que sea “una ayuda y no una carga”. La Junta “también espera respuesta a los bonos turísticos y la rebaja del IVA al 4%" en el sector.

“En materia de playas, a esta hora, toda la responsabilidad de las condiciones en que se abrirán las tendrán los ayuntamientos. Sólo hay recomendaciones. La decisión no puede recaer en un alcalde”, dijo el también consejero de Turismo. Marín pide “ayudas para los municipios costeros para tener las herramientas para la seguridad en las playas”.

Ayuda para adaptar las playas

La Junta aprobó, en este sentido, dos paquetes de ayudas de 10,5 millones. En concreto, un decreto-ley de 5 millones para planes de contingencia de los ayuntamientos frente al Covid-19 y que depende de la Consejería de Interior. Y por otro, desde Turismo, 5,5 millones para la limpieza e higiene de las playas o adquisición de bienes muebles por el Covid-19. “El litoral va a tener que hacer un esfuerzo para adaptar las playas y garantizas la seguridad”, recordó el vicepresidente. Asimismo, se pone en marcha el catálogo electrónico “para más de 600 trámites administrativos sin tener que pedir cita”. Marín pide apertura de playas en la fase 2: el 25 de mayo.

El vicepresidente ofreció más cifras de las ayudas que se vienen gestionando: 2.887 solicitudes de avales de pymes y autónomos a coste prácticamente cero y para el plan de ayuda a autónomos, con la cuota de 300 euros, 60.359 peticiones.

La Junta también ha aprobado que comerciantes y artesanos recibirán subvenciones de hasta 26.000 euros. Se trata de dos líneas de subvenciones de 11 millones: para comercio electrónico y la segunda para modernización de negocios (hasta 15.000 par establecimiento y 26.000 a varios). La Junta pagará por adelantado el 50% y hasta el 100% si no se pasa de 6.000 euros.

En Agricultura, se acordó “flexibilizar condiciones para que el cultivo del arroz pueda acceder al pago verde de la PAC, que asciende a casi 10 millones".

"La patada a Andalucía de Montero

Finalmente, el portavoz Bendodo criticó el cambio de criterio en el reparto de las ayudas por el Covid-19, recordando que desde Chaves “siempre se ha exigido el criterio de población" pero “ahora se introduce elemento corrector que es beneficiar a las comunidades con más incidencia” del coronavirus en un porcentaje “80-20”. “Con el pacto hecho, viene Montero e impone otro criterio con la suerte de que Andalucía pierde 595 millones con ese reparto”, señaló Bendodo, que preguntó a “la señora Montero por qué castiga y le da patadas a Andalucía. Ya nos quitó el IVA del mes 13, 540 millones”, expuso Bendodo.