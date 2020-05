Primeros bares precintados y sancionados en Andalucía por no cumplir las normas de la desescalada

Las primeras incidencias en los bares con el desconfinamiento no se han hecho esperar, con llamativos casos en Sevilla y Almería con eco en las redes sociales.

Agentes de la Policía Local de Sevilla han denunciado a un bar, el Jota de la calle Luis Montoto, por diversos incumplimientos, en esta primera jornada de la fase uno del plan de levantamiento gradual de las restricciones del estado de alarma decretado contra la pandemia de coronavirus Covid-19, que permite a los negocios hosteleros funcionar mediante sus terrazas de veladores y con las mismas al 50 por ciento de su capacidad máxima, mediando además dos metros de separación entre cada velador. En las afueras del establecimiento, según la Policía Local, se encontraban entre 20 y 30 personas consumiendo bebidas alcohólicas sobre unas mesas altas y unos estantes para colocar los vasos. Entre las personas no se respetaba la distancia de seguridad y algunas carecían de protección respiratoria incluso.

La persona que regenta el establecimiento no tenía tampoco ningún tipo de separación respecto a los clientes, como mamparas o similar, ni usaba protección respiratoria ni guantes. Además, teniendo tres veladores autorizados, había sacado cuatro mesas altas y dos junto a la pared. Otra de las infracciones del establecimiento era la carencia de un camarero que atendiese en las mesas y desinfectase cada una de ellas entre cliente y cliente. Los agentes han advertido al responsable del establecimiento que, en caso de reiterar en estos incumplimientos, podría acarrear la clausura y precinto de la actividad. “No podemos tirar por tierra el esfuerzo de tantas personas quedándose en casa, los sanitarios que siguen luchando y sobre todo, tantas personas que han perdido sus vidas por culpa de la pandemia, y que se cometan este tipo de irresponsabilidades sin ningún tipo de pudor”, ha aseverado el concejal de Gobernación, Juan Carlos Cabrera, exponiendo que ha ordenado a la Policía Local extremar la vigilancia para impedir estas situaciones.

Por su parte, la Policía Local de Almería ha precintado este lunes un conocido kiosko de la capital y levantado acta de infracción tras comprobar que había abierto al público sin contar con licencia de ocupación de la vía pública con sillas y veladores.

Los agentes han acudido al bar, ubicado en la Plaza de España del barrio de Ciudad Jardín, tras varias denuncias vecinales que alertaban de que no se estarían cumpliendo las medidas recogidas en la fase 1 de la desescalada como la distancia social.

Fuentes municipales han indicado a Europa Press que, si bien a su llegada la Policía Local no ha observado "incumplimientos" graves de la norma, al pedir a los propietarios la documentación sí han comprobado que no cuenta con licencia de ocupación de la vía pública con sillas y veladores.

Ante esto, y dado que la orden ministerial no permite abrir a los establecimientos hosteleros que no cuenten con terraza, los agentes han ordenado el cierre y precinto del kiosco, en el que no hay servicio de mesa, y han levantado acta de infracción, que se sumará al expediente sancionador que tramite Urbanismo.

Por su parte, con motivo de la implantación en la provincia de Sevilla de la fase uno del plan de levantamiento gradual de las restricciones del estado de alarma decretado contra la pandemia de coronavirus Covid-19, Antonio Luque, presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia, ha realizado un llamamiento a su sector para el cumplimiento de la normativa estatal que limita durante estas dos semanas al 50 por ciento el número de veladores permitidos a cada negocio.

"Vamos a denunciar al hostelero que no cumpla con lo establecido y colaboraremos con todo lo que necesite al respecto Juan Carlos Cabrera, el delegado de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento", ha aseverado Luque, toda vez que este mismo lunes ha trascendido una denuncia de la Policía Local contra el bar Jota de la calle Luis Montoto, por diversas infracciones a la hora de reanudar su actividad.

El presidente de la patronal hostelera se ha reunido además esta mañana con el concejal de Hábitat Urbano del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, y con los técnicos de la Gerencia de Urbanismo, para conocer de primera mano los criterios estipulados por el Ayuntamiento para tramitar las solicitudes de ampliación excepcional y temporal del espacio de la terraza y del número veladores sobre el 50 por ciento permitido por el Estado, siempre con el límite de los autorizados antes de la crisis sanitaria y con el respeto a la movilidad ciudadana.

Tras el encuentro, los hosteleros de Sevilla se han mostrado agradecidos y han "aceptado todas las propuestas" del Ayuntamiento para "trabajar de esta primera fase de la desescalada y hasta la tercera". "Para nosotros es muy importante que se pueda ampliar la zona para los veladores, siempre y cuando el hostelero respete la normativa que se nos ha facilitado. Lo que no permitiremos es que el que no cumpla con las normas perjudique al hostelero honrado", ha enfatizado.

Los hosteleros de Sevilla han aprovechado la ocasión para buscar apoyos en el Ayuntamiento de Sevilla, para reclamar en conjunto a la Junta de Andalucía la modificación del decreto 155, normativa autonómica que “está impidiendo que se otorguen nuevas licencias de veladores, y en consecuencia, provocando que se paralice la actividad económica, destruyendo cientos de empleos”.