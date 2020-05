La movilidad entre provincias no llegará hasta el final de la desescalada

De nuevo los deseos del Gobierno andaluz contradicen la realidad, como ya ocurrió con la reanudación del curso escolar. El jueves el vicepresidente, Juan Marín, señaló que confiaba en que a partir del próximo 25 de mayo todas las provincias de la región entren en la fase 2 de la desescalada y se pueda viajar dentro de la región, la única vía para reactivar el sector turístico. Este domingo el presidente, Juanma Moreno, ha reconocido que “la movilidad total será al final de la fase 3”, es decir, a mediados de junio si los avances se siguen produciendo cada dos semanas. Ese sería el momento, y no antes, en el que se podría viajar dentro de la propia comunidad sin restricciones. Moreno ha admitido que “el Gobierno no ha descartado que si hay una evolución positiva en algún territorio se pueda producir. Yo deseo que eso se produzca en Andalucía”. No obstante, ha reiterado que más que una hecho probable es una mera conjetura. “Deseo que sea cuanto antes pero va a venir condicionado por la decisión del Gobierno y por la evolución de la pandemia”, ha dicho en la rueda de prensa celebrada tras la décima Conferencia de Presidentes.

“El vicepresidente Marín expresó un deseo compartido por muchos ciudadanos: que cuanto antes podamos empezar a movernos entre provincias, por recuperar nuestra libertad, para visitar a familiares y porque la movilidad supone actividad económica", ha expresado. Para Moreno, "ese deseo tiene que venir reforzado por la situación sanitaria que tengamos en Andalucía en ese momento. Yo aspiro a que se puedan acortar esos plazos”.

No obstante, la medida podría retrasarse incluso otra semana más debido a que Granada y Málaga van con siete días de retraso respecto al resto de la comunidad, ya que será este lunes cuando inicien la fase 1, que permite abrir las terrazas de los bares a la mitad de su capacidad o la apertura de pequeños comercios sin cita previa, entre otras medidas. Son más de 2,6 millones de habitantes los que se incorporan a esta nueva etapa de la desescalada, en la que ya el resto de provincias andaluzas ya han atravesado su primera semana. Eso hará que si avanzan al ritmo de dos semanas por fase finalicen el 21 de junio.

Las vuelta a las playas es otra de las cuestiones que más preocupan a los andaluces. En este sentido, Moreno ha explicado que “a partir del 25 de mayo se podrían abrir, de manera garantista y ordenada” para el acceso de quienes vivan en provincias costeras. El presidente ha insistido en la preocupación porque “el coste económico será mayor en nuestra comunidad que en otras, debido al gran peso del sector servicios y el turismo". Por ello, asegura que va a “pelear un reparto justo de los fondos para la reconstrucción” del país y de nuevo a solicitado al Gobierno que “replantee su idea de someter a los viajeros a un aislamiento de 14 días” al llegar a España. “Queremos que haya un control, evidentemente”, pero ha animado al Ejecutivo a buscar alternativas a una medida que ha generado “controversia” en toda Europa.

Por último, respecto a la prórroga del estado de alarma de un mes más que plantea el presidente, Pedro Sánchez, Moreno considera que "ya parece que no tiene mucho sentido seguir extendiéndolo”.