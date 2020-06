Andalucía lamenta otra muerte por Covid-19 en una jornada en la que los ingresados bajan de 50

Andalucía ha alcanzado hoy las 1.432 muertes relacionadas con el coronavirus, tras sumar un fallecido en 24 horas, según los datos difundidos por la Consejería de Salud y Familias de la Junta, que registra un mínimo descenso diario de casos confirmados por PRC con cuatro en una jornada en la que los hospitalizados bajan hasta los 47, seis menos que la jornada pasada, y de ellos 14 continúan en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), tres menos que ayer.

Por vigésima primera jornada consecutiva, los datos trasladados por la consejería de Salud difieren de los facilitados por el Ministerio de Sanidad, que informa de tres casos confirmados por PCR en las últimas 24 horas, con cinco hospitalizados en los últimos seis días, periodo en el que no contabiliza ningún ingreso nuevo en UCI y en el que registra un fallecido.

Además de estas “discrepancias” en las cifras diarias, consejería y ministerio siguen registrando diferencias en los datos acumulados de fallecidos, confirmados por PCR o pacientes hospitalizados.

De acuerdo con los datos de la Consejería de Salud, Andalucía suma en total 12.840 casos confirmados por PCR, cuatro en 24 horas, que son tres menos que el sábado, cinco menos que el viernes, seis menos que el jueves, siete menos que el miércoles e igual número que los cuatro registrados el martes después no sumar ningún positivo el lunes por primera vez desde el pico máximo de la pandemia.

Los hospitalizados son 6.303, al agregarse uno más en 24 horas, después de que ayer ingresaran dos nuevas personas, al igual que el viernes, el jueves se registraron cinco pacientes nuevos y el miércoles dos después de no registrar cambios en las 48 anteriores. El número de quienes están en UCI se mantiene en los 777 del sábado, jornada en la que se sumó un paciente, después de que el viernes no se registrara ningún nuevo ingreso y el jueves y el miércoles se sumara uno cada día tras no haber cambios durante las cuatro jornadas precedentes.

El dato que más crece de la jornada vuelve a ser el acumulado de curados, 14.611, con un incremento diario de cinco, notablemente inferior a los 133 del sábado, los 68 del viernes, los 83 del jueves, los 110 del miércoles y los 187 del martes.

Según la Consejería de Salud, los hospitales andaluces registran este domingo 47 pacientes ingresados, seis menos en las últimas 24 horas, de los que 14 se encuentran en una UCI, tres menos que el sábado.

Datos provincializados

Málaga repite como el territorio de la región con más hospitalizados y Cádiz como la que más pacientes tiene en UCI. Así, Málaga registra 12 pacientes hospitalizados, dos en UCI; seguida por Granada, 10 y tres; Sevilla, con siete y dos; Cádiz, siete y cuatro; Almería, con cuatro y ninguno en UCI; Córdoba, cinco y uno; Jaén, uno en UCI; y Huelva, otro en UCI.

En cuanto a los datos provincializados acumulados de Salud, de las 1.432 muertes registradas en Andalucía, Sevilla vuelve a ser la que registra más fallecidos por esta causa, con 289; seguida por Málaga, con 288; Granada con 287 muertes; Jaén con 186; Cádiz con 163; Córdoba con 117; Almería con 54 y Huelva con 48.