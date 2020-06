Andalucía recibirá un 13% del fondo Covid pese a tener el 18% de la población nacional

El portavoz de la Junta, Elías Bendodo, cifró «en menos 100 millones» la aportación del Gobierno central frente al Covid-19. El consejero de Hacienda, Juan Bravo, fijó las cuentas en base a lo que ha anunciado que va a llegar a Andalucía. Bravo explicó ante el Pleno del Parlamento que «Andalucía sigue saliendo muy perjudicada» con los nuevos criterios para el reparto del fondo de 16.000 millones habilitado por el Gobierno central para las comunidades autónomas y destinado a cubrir los gastos ocasionados por la crisis del coronavirus. Según el titular de Hacienda, Andalucía recibirá un 13% del fondo Covid del Ejecutivo central a pesar de representar el 18% de la población española.

Bravo insistió en que «debemos levantar la voz», ya que «los andaluces no entenderían que el Gobierno de su comunidad no defendiera lo que les corresponde». Por su parte, la ministra de Hacienda, la andaluza María Jesús Montero calculó que a la comunidad le corresponden «en torno a 2.100 millones» del fondo de 16.000 millones para afrontar gastos de la pandemia, considerando que se cubrirá la «factura sanitaria» de la Junta. Bravo contestó directamente a las palabras de Montero: «Que no quieran engañar». «Se paga sanidad, educación, transporte, caída de la recaudación», dijo. «Se pagan muchísimas cosas», explicó.

Según los cálculos de la Consejería, Cataluña recibirá unos 3.200 millones, lo que supone que «son más de 1.000 millones por encima de lo que recibirá Andalucía: 2.052 millones, sin contar los 800 millones del fondo para el transporte público, que aún están por definir», aseguró Juan Bravo. Esto es, en torno al 13% del total, «cuando, sin embargo, representa el 18% de la población de España», subrayó. «Es un reparto desequilibrado, nuevamente Andalucía resulta infrafinanciada», denunció Bravo. Con los 800 millones aproximadamente que deja de percibir la región se podrían «hacer muchas cosas, implementar muchas de esas políticas sociales y económicas hoy tan necesarias», manifestó.

En relación al fondo de 800 millones para el transporte público, Bravo indicó que Cataluña y Madrid se reparten la mitad (49%), según ha establecido el Gobierno, es decir, 200 millones para cada una. Mientras que el resto, queda a repartir entre las demás comunidades autónomas. El consejero de Hacienda, Industria y Energía, denunció que «no sabemos las cantidades con las que trabaja el Gobierno de España, nos tenemos que enterar de cifras y cantidades por unas declaraciones de la ministra antes de que las haya recibido la Consejería de Hacienda» y lamentó que los criterios «no han sido consensuados, ni siquiera en esta nueva corrección. Han sido modificados, de nuevo, unilateralmente por parte del Ministerio de Hacienda».

«Entendemos que se contemplen otras variables además del criterio poblacional, pero no compartimos que éste sea un criterio menor. Se lo transmitimos a la ministra de Hacienda, que nos da la razón al modificar el reparto pero que no acaba con el agravio a los andaluces», destacó Bravo, quien señaló que Andalucía parte con ese «lastre» hacia la nueva normalidad.