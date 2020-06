Extenda participa de nuevo en el concurso norteamericano de fotografías de paellas

La Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, a través de Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior, participa este año en el popular concurso de paellas fotográfico que organiza cada verano el punto de venta gourmet online con mayor oferta de comida española de Estados Unidos, ‘LaTienda.com’, y en el que participan miles de norteamericanos. Desde el día 15 y hasta el 29 de junio, los alimentos andaluces son los protagonistas, especialmente, el aceite de oliva.

El mayor portal de venta online de productos españoles gourmet en Estados Unidos, ‘Latienda.com’, que cuenta con más de 125.000 clientes en toda la geografía estadounidense, organiza cada verano la ‘Summer Paella Party’ en beneficio de la fundación ‘World Central Kitchen’ (@wckitchen) del afamado chef español Jose Andrés, según ha informado Extenda por medio de una nota.

Los aficionados a la cocina y gourmets de todo Estados Unidos participan en el concurso subiendo las fotos de sus creaciones culinarias en Facebook e Instagram, con un ingrediente como protagonista, el aceite de oliva andaluz. Actualmente, son ya más de medio millar las fotos subidas a Facebook en Instagram.

En el concurso también participan numerosos ‘instagramers’ e ‘influencers’ del mundo de la gastronomía que se están haciendo eco de la promoción. El jurado de esta edición está compuesto por cinco cocineros de gran popularidad en Estados Unidos: George Mendes, Katie Button, Klancy Miller, Ramón Martínez and Seamus Mullen.

El consejero delegado de Extenda, Arturo Bernal, ha destacado esta promoción en el mercado norteamericano de los productos andaluces, y en concreto del aceite de oliva, como "una muestra de la decidida política del Gobierno andaluz ante el rearme arancelario, ya que es el primer alimento andaluz en ventas a EE.UU. con 356 millones de euros registrados en 2019 un 3% más que en el año anterior y casi el triple que hace diez años".

"El concurso está recibiendo este año más atención mediática que nunca debido a las medidas de confinamiento que se han sucedido por la crisis del Covid-19 y que han coincidido con el inicio de las actividades culinarias al aire libre en todo Estados Unidos, así como por el excelente plan de marketing digital desplegado en torno a la acción", ha señalado Bernal.

"Seguiremos impulsando la presencia andaluza en el mercado norteamericano con nuevas acciones como la promoción en punto de venta online que tendrá lugar en julio también en el portal LaTienda.com y que contará con referencias de 22 marcas de la comunidad", ha subrayado el consejero delegado de Extenda.

Promoción en Miami

Esta acción, organizada con el apoyo de la Oficina de Promoción de Negocios de Extenda en Miami, va unida a dos actividades adicionales que se llevarán a cabo con la firma ‘Latienda.com’, una promoción en punto de venta destinada a e-commerce y redes sociales, que se celebrará en julio; y una ronda de compras y ‘sourcing’ de nuevos productos de los responsables de la firma americana exclusivamente con productores andaluces de varias categorías, para sumar así más marcas y productos al canal de venta.

La empresa norteamericana importa y distribuye un gran número de referencias agroalimentarias de 22 empresas andaluzas que participarán en dicha promoción. Las firmas que participan en esta acción provienen de Cádiz (Aromas de Medina, Salinas San Vicente, Quesos Payoyo, Vinagres de Yema, Gutiérrez Colosía, ErgoSum y Exvina), Sevilla (Aceitunas Losada, Ybarra, Inés Rosales, Basilippo y Catunambú), Córdoba (Patatas San Nicasio, Arteoliva, Unión Genil, Olivar de la Luna, Señorío Vizcántar y Despensa la Nuestra Envasados Lola), Jaén (Castillo de Canena), Málaga (Bioterraneo y Belvís de las Navas) y Huelva (5 Jotas).

Las categorías representadas son de los productos en los que Andalucía es líder mundial indiscutible: aceite de oliva, vinagre de Jerez, conservas vegetales, gazpacho, aceitunas, jamón ibérico, salsas, patatas fritas, tortas de aceite, quesos, dulces y postres, flor de sal y membrillo, entre otros. La mayoría de los clientes de 'LaTienda.com' son profesionales de alto poder adquisitivo que han estado en España o que son entusiastas de su cocina. También compran en el canal gran número de chefs y profesionales de la hostelería y restauración del país.

Por otro lado, la ‘Summer Paella Party’ tiene como objetivo animar a los clientes de ‘LaTienda.com’, y a cualquier amante de la cocina de España, a que elabore una paella y publique sus fotos y videos en redes sociales (Facebook e Instagram).

Los cuatro ganadores se anunciarán públicamente, tras de las deliberaciones del jurado, el 1 de julio. Una parte de las ventas de esas dos semanas del portal se destinarán a la fundación del chef José Andrés, con quien colaboran desde que se fundó.

En esta cita puede participar cualquier persona, incluyendo la foto original de su paella y dos hashtags: @latienda_us y #latiendapaellaparty. En concreto hay cuatro categorías ganadoras que son las siguientes: Most Authentic; Most Scenic; Most Over The Top y Grand Prize. De este modo, el jurado valorará a los concursantes por su creatividad, técnica y presentación para otorgar un gran premio (Grand Prize), que es un viaje a España para dos personas, y tres cestas de productos españoles para el resto de categorías.

Los participantes actuales del concurso provienen de diferentes estados como California, Florida, Pennsylvania, Nueva York, New Jersey, Tennessee, Oregón, Virginia, Maryland, North Carolina, Georgia, Texas y Colorado.

Este concurso cuenta con el apoyo de un excelente plan de marketing digital en medios de comunicación y redes sociales durante los quince días de duración del mismo que incluye mensajes y ‘tags’ (#OliveOilFromAndalucia, #FoodsFromAndalucia, etc.) de sus jueces, que son famosos cocineros del mercado estadunidense que reúnen a más de 100.000 seguidores.

Participan una serie de 'influencers' que están posteando el evento y la competición (@gilliehouston, @brunchboys, @mattbruck, @noleftovers, @jeaniuseats, etc.). Estos tienen un alcance total de más de un millón de seguidores, que se suman a los 29.000 de los canales propios de 'LaTienda.com'; y a los más de 30.000 seguidores de las redes sociales de los 'Becca's Channels', que cubren una importante red de clientes de gastronomía de lujo en todo EE.UU. con los principales cocineros a la cabeza. 'Becca's Channels' emite un afamado boletín online que llega a 8.000 profesionales de la industria agroalimentaria, principalmente de la hostelería y la restauración.

‘LaTienda.com’ maneja de manera muy avanzada ‘el big data’ monitoreando tendencias generales en Estados Unidos y datos de interés de los consumidores norteamericanos sobre gustos, recetas preferidas, tendencias, búsquedas online y decisiones de compra que después trasladan a estrategias comerciales. Aspectos, todos estos, que han cobrado mucha importancia en el escenario actual de impulso del e-commerce producido por la pandemia del Covid-19.