Un reconocimiento al Periodismo comprometido

Todo comenzó con su viaje a Cisjordania en el año 2022. Sandra Martínez quería conocer la realidad de los campos de refugiados de la zona y visitó algunos. En el de Dheished –creado en 1949 dentro de los límites municipales de Belén– se interesó por el trabajo de un grupo de voluntarios para evitar la radicalización de la infancia que vive en estos asentamientos.

De aquella experiencia nació el reportaje «El antídoto cultural para que los niños palestinos no se conviertan en mártires», publicado en el diario ABC el 2 de octubre de 2022, y que le ha valido el Premio de Periodismo Joven Manuel Barrios, que otorga LA RAZÓN con el patrocinio de la Fundación Unicaja. El galardón tiene el objetivo de reconocer la labor de jóvenes informadores menores de 40 años, tomando como referencia a uno de los grandes escritores andaluces como Manuel Barrios, destacado integrante del grupo de «narraluces» y autor siempre inquieto. El premio cuenta con una dotación económica de 1.000 euros y un trofeo original de LA RAZÓN.

El reportaje firmado por Sandra Martínez, en la imagen con el premio, relata la vida de la infancia dentro del campo de refugiados Dheished Kiko Hurtado

El galardón que otorga este diario, dirigido a periodistas andaluces menores de 40 años, no solo reconoce el talento y la excelencia periodística, sino que también fomenta un periodismo joven, honesto y comprometido con los valores que Barrios siempre defendió. La importancia de este premio reside en su capacidad para incentivar a los jóvenes periodistas andaluces a seguir apostando por un periodismo de calidad en esta era de las «fake news». Se trata de un reconocimiento que va más allá de lo monetario y que impulsa a las nuevas generaciones a que se mantengan fieles a los valores de informar con imparcialidad, rigor, documentación y verificación.

El reportaje firmado por Sandra Martínez relata la vida de la infancia dentro del campo de refugiados Dheished, el más grande de Belén, donde viven más de 13.000 personas en poco más de un kilómetro y medio. Allí, el 60% de los que habitan son niños, que crecen en un ambiente de conflicto permanente. En este relato periodístico, Sandra Martínez da cuenta de la pronta radicalización de la infancia que crece entre los muros de Dheished y de cómo la cultura es capaz de mostrarles otras oportunidades y alejarles de ideas políticas. En este campo de refugiados funciona un centro cultural dirigido por Wisam Hasanat, que evalúa, junto a su equipo, casos concretos para despertar en ellos interés por el arte, la música, el ajedrez o el deporte como forma de terapia.

El evento se celebró en el Centro Cultural de la Fundación Unicaja en Sevilla Kiko Hurtado

Sandra Martínez estudió Periodismo en la Universidad de Málaga y se graduó en 2020, el peor año del Covid. Pese a ello, no tiró la toalla. «Siempre he querido ser periodista, por mi interés social y mi gusto por la escritura. Nunca me he imaginado estudiando otra cosa», apunta. En 2021 comenzó a trabajar como redactora en «Ideal» de Granada y allí continúa en Local. Durante el acto, celebrado en el Centro Cultural de la Fundación Unicaja en Sevilla, la ganadora explicó que el reportaje se gestó en una tierra por la que tiene «gran interés». «Quería ver en persona todo lo que allí pasaba», indicó. «Tenía que escribir cómo la cultura nos puede salvar y lo hice sin saber si iba a poder llegar a publicarlo», dijo. «El periodismo necesita gente que lo viva de verdad y se entregue en cuerpo y alma a esta profesión», manifestó. Por parte de la Fundación Unicaja, Sara Rodríguez, destacó la importancia de la cultura y el periodismo. Blanca Gastalver, delegada de Educación, Familia, Igualdad, Juventud y Asociaciones Ayuntamiento de Sevilla, señaló que «como periodistas tenéis un papel fundamental para poner en valor las situaciones tan complejas del mundo». El delegado de LA RAZÓN en Andalucía, José Lugo, destacó que «los medios tienen que estar más allá de la comunicación y ser un lugar de encuentro e intercambio con la sociedad». «Manuel Barrios se convertía cuando se ponía a escribir en un joven de 17-18 años que empezaba su carrera», señaló José Lugo.