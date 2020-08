El equipo de gobierno de “Kichi” cambia el nombre de la avenida Juan Carlos I de Cádiz por Sanidad Pública

Aprobado. El pleno del Ayuntamiento de Cádiz ha dado luz verde hoy al cambio de nombre de la avenida Juan Carlos I por el de Sanidad Pública con el “sí” de Adelante Cádiz, la abstención del PSOE y a pesar de que el resto de la oposición, PP, Cs y el concejal no adscrito, Domingo Villero, han votado en contra.

La abstención del grupo socialista ha sido clave para que la propuesta del equipo de Gobierno haya podido salir adelante, ya que de haber votado en contra, el respaldo de Adelante Cádiz no hubiera sido suficiente para llevar a cabo esta iniciativa.

Durante las diferentes intervenciones en la sesión plenaria, los portavoces de la oposición han coincidido en que en la ciudad hay problemas más importantes que solucionar antes de debatir sobre el cambio de nombre de la avenida. De hecho, el propio alcalde, José María González, conocido como “Kichi”, lo ha confirmado, para aseverar luego que “en todas ellas se está trabajando”.

El regidor ha afeado a la oposición que no tenga “más argumentos que el que no es importante o idóneo” tener este debate “con la que está cayendo”. Ha mantenido que “no se va a saber nunca” si el Rey emérito “es inocente porque lo envuelve un dogma de inviolabilidad”, pero lo que sí se conoce es que “ha amasado una enorme fortuna y que no la ha declarado en este país”.

“Kichi” ha añadido que el cambio en el callejero no se ha planteado “para intentar iniciar un debate sobre monarquía o república”. “Tenemos que decidir si los nombres que le vamos a enseñar a nuestros hijos de las calles de nuestra ciudad corresponden a corruptos o a gente que se ha desvivido por los demás, a gente que ha amado al prójimo o que es ejemplar por algo, o a gente que ha mirado para su obligo y su propio interés de forma, cuanto menos, cuestionable”, ha sentenciado.

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Mara Rodríguez, ha recordado que “el nombre de una calle no deja de ser una opción para poder perpetuar en la memoria colectiva de la ciudadanía aquello que se considera trascendente, de ahí la importancia de tratar este asunto con rigor”, y ha proclamado que al alcalde “le ha faltado rigor y le ha sobrado oportunismo”.

De su lado, la portavoz de Cs, Lucrecia Valverde, ha afirmado que se trata de “una maniobra de distracción del partido que sustenta el equipo de gobierno para eludir los debates plenarios sobre los asuntos candentes de la ciudad”.

Por último, Juancho Ortiz, portavoz del PP municipal, ha tachado la propuesta de “insulto a los gaditanos que están en paro, a los que han echado de Cádiz, a los que no tienen casa porque no se construyen viviendas y a los que no llegan a final de mes”. “Alguien puede pensar, con la que está cayendo en esta ciudad, que esta propuesta es oportuna”, se ha preguntado.