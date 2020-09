Marín culpa al Gobierno de hacer perder más de tres mil millones de euros a Andalucía

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín (Cs), ha denunciado este viernes la “infrafinanciación” que sufre la comunidad y ha lamentado la pérdida de “casi 900 millones de euros anuales” y “más de 3.400 millones” por culpa del Gobierno desde que comenzó la legislatura autonómica.

En declaraciones a los periodistas tras visitar los juzgados de Sevilla, Marín se ha referido a la reunión telemática entre el Gobierno y las comunidades y ha avisado de que el presidente del Ejecutivo autonómico, Juanma Moreno, recordará a Pedro Sánchez que han “sufrido unos recortes de más de 3.400 millones de euros por parte del Gobierno de España” desde que el PP y Ciudadanos se hicieron con el poder en la comunidad.

“Cuando se castiga a Andalucía, no se castiga a Juanma Moreno o a Juan Marín, sino a 8,6 millones de andaluces, y eso no es justo”, ha añadido Marín.

El también consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha puesto el ejemplo de los fondos ya percibidos para luchar contra el coronavirus, “6.000 millones de 16.000”, y ha criticado que Andalucía haya recibido “800 millones menos” y que la ministra María José Montero parta de “determinadas premisas” como las PCR por cada mil habitantes, para “justificar por qué a Andalucía se le da menos dinero que al resto”.

Marín ha explicado que en Andalucía se pueden hacer “un millón de PCR”, pero el coeficiente “siempre será menor que el de muchas comunidades” porque hay “más población”. “No podemos hacer 8,6 millones de PCR”, ha agregado.

El mandatario andaluz también ha lamentado que no sepan “cuáles van a ser el techo de gasto o las entregas a cuenta a cada comunidad o si va a haber flexibilización del déficit”, pero ha insistido en que el Gobierno “tiene que permitir entre un 2 y un 2,5%” a las comunidades en ese último apartado.

“Si no lo hace, no hay oxígeno para las comunidades. El Gobierno no puede quedarse con todo el objetivo de déficit para él, tiene que distribuirlo”, ha continuado Marín, que en el caso de lograr un 2 % ha calculado que Andalucía tendría “en torno a 500 millones más”.

Según Marín, el Gobierno también debe “ayudar a los empresarios prolongando los ERTE hasta el 30 de abril”, ya que las empresas “no volverán a trabajar con normalidad hasta febrero o marzo de 2021”.

“Si no se hace, miles de empresas cerrarán”, ha augurado el vicepresidente, para quien la negociación de los Presupuestos Generales del Estado “no tiene nada que ver con la distribución de fondos europeos”.

En este sentido, “habrá un primer paquete de 72.000 millones” procedentes de Europa que “se distribuirán entre las comunidades”, pero su reparto lo “evaluará sólo el Gobierno de España”, ha recalcado Marín, que ha pedido al Ejecutivo que “priorice las comunidades con más déficit en infraestructuras, una renta per cápita menor o una tasa de paro más alta”.

“No sabemos si Sánchez va a utilizar esos fondos europeos para convencer a Torra, Urkullu o quien le pueda apoyar unos presupuestos sin mirar el interés general de los españoles”, ha proseguido Marín, quien cree que el Gobierno ya “debe de tener una idea muy clara de cuáles serán su nivel de gasto, sus ingresos y sus prioridades” para 2021, por lo que no se explica “por qué no dice cuánto serán las entregas a cuenta”.

“Los tiempos del Gobierno van en el interés de mantener el Gobierno y los tiempos de los ciudadanos van en el interés de sobrevivir en muchos casos”, ha sentenciado.