«Julia en la onda», radio en directo entre Zurbaranes y Murillos

Onda Cero continúa emitiendo sus programas más destacados desde Andalucía. Ayer la tocó el turno a Julia Otero, con su espacio «Julia en la onda» desde el Museo de Bellas Artes de Sevilla, donde el pasado martes Carlos Alsina comentó la actualidad informativa. Hoy es el turno del informativo «La brújula», con Juan Ramón Lucas, que se trasladará hasta el Museo Carmen Thyssen de Málaga. El próximo sábado, la Fundación Real Escuela de Arte Ecuestre de Jerez de la Frontera será el escenario para la emisión de los programas «Por fin no es lunes», con Jaime Cantizano, y «Gente viajera», con Esther Eiros y Carles Lamelo.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aseguró en una entrevista en “Julia en la Onda” que él no se iría a la política nacional, sino que su objetivo es seguir al frente del Ejecutivo autonómico hasta que los andaluces quieran. En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, Moreno ha dicho que no está ahora mismo preparado para ir a la política nacional, que además no le gusta, porque prefiere la política más territorial. Ha dicho que su sueño era ser presidente de la Junta de Andalucía porque cree profundamente en su tierra y se siente profundamente andaluz.