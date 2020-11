Andalucía acumula 221.898 casos covid, 3.812 fallecidos y 10.113 profesionales sanitarios contagiados

Compilar números se ha vuelto habitual. Inmaculada Salcedo, epidemióloga y portavoz del comité de expertos para la Covid-19 de la Junta de Andalucía ha expuesto esta mañana un buen abanico de ellos. Ha indicado que el acumulado de pacientes confirmados a lo largo de la pandemia en la región es de 221.898, lo que supone 1.205 casos más con respecto a ayer. Los fallecimientos se han elevado a un conjunto de 3.812 en toda Andalucía, lo que significa 64 más que la jornada previa.

El grupo de los hospitalizados en la crisis sanitaria por la mencionada enfermedad es ya de 19.076, y han tenido que ser ingresados en alguna unidad de cuidados intensivos (UCI) 1.672 pacientes. De otro lado, los curados son 109.094 personas, tras encadenar hoy 3.200 más, “van triplicando a los contagiados”, ha destacado Salcedo.

La incidencia acumulada en los últimos 14 días se sitúa ahora en 393,11 casos por cada 100.000 habitantes. Las mayores se registran todavía en la provincia de Granada con 616,06 y en Jaén con 536,49. Por detrás, Sevilla han contabilizado 367, Córdoba 302, Huelva 444,06, Cádiz 432,69, Almería 379, 73 y Málaga 249,13.

Un parámetro importante en la evolución de la pandemia es la capacidad del sistema sanitario para atender a la población y en relación al mismo, la portavoz ha señalado que los hospitalizados por covid “son hoy 2.687 pacientes” y que, de ellos 483 “se encuentran en la UCI como pacientes graves”.

Respecto a los profesionales, el acumulado es de 10.113 positivos entre sanitarios y sociosanitarios y se han curado casi 8.000. En ese punto, Salcedo ha anotado que el pasado 20 de noviembre la cifra de profesionales apartados de su puesto de trabajo por incapacidad temporal ligada al coronavirus era de 1.591, pero eran 1.715 una semana antes, con lo que “se han reducido en 124 los que están contagiados por covid en los centros sanitarios y sociosanitarios”.

En el mapa andaluz se han realizado hasta el momento “3,5 millones de pruebas diagnósticas”, de las que casi 1,7 han sido PCR y en la actualidad el 86,9% de las residencias de mayores de la comunidad “están libres de virus”, esto es, “un punto más que la semana anterior”.

Salcedo ha expuesto que en las últimas 24 horas se ha producido “una caída drástica de contagios”, pero ha preferido no sacar conclusiones de ese hecho, al tratarse de un periodo breve de tiempo. “Andalucía sigue mejorando levemente, pero no podemos confiarnos”, ha advertido. Cree que se está “en el buen camino”, si bien, no se puede “bajar la guardia”, ya que el territorio está “aún por encima de la media nacional”.

Preguntada sobre la posibilidad de que se flexibilicen en los próximos días las medidas restrictivas impuestas en Granada, las más duras de la comunidad, ha respondido que se irán tomando decisiones en función de los datos. Es decir, no habrá cambios de inmediato.