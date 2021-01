La Policía busca a este hombre como el autor del ataque con ácido en Málaga

Ya está identificado y su arresto no debe andar muy lejos. Agentes de la Guardia Civil buscan en estos momentos al presunto autor del ataque con ácido a dos mujeres en la localidad de Cártama (Málaga), una de ellas su ex novia y la otra, una amiga de ésta. Tiene 27 años y el Ayuntamiento de la localidad ha difundido en su cuenta oficial de Twitter esta imagen de él. El individuo, al que le constan siete órdenes de detención por malos tratos y robos con fuerza, se dio a la fuga en un Volkswagen Golf negro después de arrojarles un bote de ácido desde su vehículo. Al parecer él de Fuengirola y ellas de otro pueblo cercano a Cártama. El agresor las habría estado siguiendo con su coche y cuando vio la ocasión de abordar a Sandra (su ex pareja) y Sonia (amiga de ella), aprovechó para atacar.

Los hechos sucedieron a las 14:00 del martes 12 de enero, en la calle Cristóbal Toral de Cártama, cuando los vecinos alertaron al servicio de Emergencias 112 de Andalucía de que una persona había rociado con un líquido que parecía ser ácido a dos mujeres.

De inmediato se acercaron al lugar los sanitarios y agentes de la Guardia Civil, que se han hecho cargo de la investigación para esclarecer lo sucedido y localizar al autor.

Las primeras hipótesis apuntan a que las dos jóvenes se encontraban en el interior de un coche cuando el sospechoso se paró a su lado en otro vehículo y les lanzó un bote de ácido. La que fuera su novia, Sandra, conducía el coche y se llevó la peor parte, según Europa Press. Tuvo que ser evacuada en un helicóptero medicalizado hasta el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, debido a la gravedad de sus lesiones.

Según han informado, Sandra llevaba afectadas las vías respiratorias y quemaduras en el 70% del cuerpo, de las que el 45% son muy profundas. Su amiga, Cristina, fue trasladada al Hospital Regional de Málaga con daños que han alcanzado el 25% de su cuerpo. El Ayuntamiento de Cártama convocó para este miércoles una concentración en repulsa de lo sucedido a las 12.00 a las puertas del Consistorio.

El regidor precisó que se había encontrado en la acera un bote de ácido que el atacante tras, al parecer haber increpado a ambas mujeres, les lanzó cuando iban en un coche, del que salieron gritando mientras se quemaban sus ropas.

Así, a lo largo de la tarde la ministra de Igualdad, Irene Montero, expresó en Twitter su “más firme condena a esta agresión” y trasladó “todo mi cariño a estas mujeres”. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también manifestó su “rotunda” condena a un “hecho atroz y despreciable”.