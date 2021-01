Moreno cree que el Gobierno “no tiene otra opción” que cambiar el toque de queda al ser de “sentido común”

“Tiene sentido común que a las 8 de la tarde se imponga el toque de queda”. Habla el presidente andaluz, Juanma Moreno, para quien el Gobierno central “no tiene otra opción” que acceder a la petición que han formulado varias comunidades autónomas en esa dirección, si se ha ordenado el cierre de la hostelería y la restauración a las 18:00 horas, por ejemplo. El máximo dirigente del Ejecutivo regional ha avanzado durante una visita al municipio sevillano de La Roda que volverán a reclamarlo en la próxima reunión del Consejo Interterritorial de Salud que además se celebrará en Sevilla este miércoles, para lo que han ofrecido incluso el palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta.

Moreno ha vuelto a incidir hoy en una idea: si el “peso” y el “desgaste” de la gestión de la pandemia recae en las regiones, éstas tienen que tener “todos los instrumentos a su alcance”, entre ellos la capacidad para decretar el confinamiento domiciliario en un municipio, comarca o provincia, si fuera necesario; o el colocar el toque de queda. “Estoy convencido de que el Gobierno de la Nación no tiene otra opción que ceder a algo” que, como ha recordado, “no está pidiendo en exclusiva una comunidad del PP”.

El presidente autonómico ha advertido de que “los próximos 20 días van a ser duros” con una “escalada permanente” de la enfermedad hasta que se alcance “el pico” de una tercera ola que está siendo “mucho más virulenta” que las anteriores y se doblegue “la curva”. No ha descartado que haya que cerrar perimetralmente alguna de las ocho capitales de provincia de la comunidad, si se se superan en ellas los 500 casos por cada 100.000 habitantes -lo que ya sucede en todas excepto Jaén y Sevilla-, al igual que se paralizará toda actividad que no sea esencial, si se sobrepasan los 1.000, como se ha fijado para todo el territorio. “Ojalá no lleguemos a esa cifras, pero si se tienen que cerrar, se cerrarán”, ha garantizado.

Preguntado por una de las medidas que ha levantado polvareda, el permitir los desplazamientos entre provincias para esquiar en Sierra Nevada, en Granada, el máximo dirigente del Ejecutivo andaluz se ha agarrado a que tiene limitaciones. Hay cumplir “tres requisitos”: el aforo de la estación no puede sobrepasar el 60%, sólo accederán a las instalaciones “aquellas personas que viven en municipios abiertos” y tendrán que contar con un forfait -abono para utilizar los remontes- comprado de forma telemática y previamente. Moreno ha añadido que Sierra Nevada “tiene un solo acceso por lo que es muy fácil” comprobar que esas condiciones se cumplen con esas normas y ha avisado de que “esa actividad está condicionada a la evolución de la pandemia”, con lo que la estación estará abierta “mientras sea viable”, lo que puede ser “una semana más, dos” o “tres días”.

“Dependerá de la movilidad que haya”, ha dicho, después de admitir que el comité de expertos “debatió sobre este asunto”, pero que el esquí se practica “al aire libre y con distancia”, además de ser obligatorias las mascarillas y de que se usan “cascos y protección” por el frío, lo que “limita mucho el contagio”.

Reuniones semanales de los comités provinciales

Al margen de Sierra Nevada, desde la Junta han explicado luego que los comités provinciales se reunirán cada lunes y cada jueves para evaluar la situación de la pandemia en los municipios y decidirán cuáles se confinan, al detectarse los mencionados 500 contagios, y dónde se frena la actividad no esencial, si hay 1.000. Las medidas entrarán en vigor “a las 0:00 horas” de cada miércoles y sábado y se podrán relajar, “siempre que hayan transcurrido 14 días desde que se aplicaron”. Con todo, si un municipio constata el tránsito de más 500 a más de 1.000 casos, “podrá pasar de grado 1 a grado 2″, aunque no se hayan gastado esas dos semanas. En estos casos, los 14 días empezarán a contar de nuevo “desde el día en que entró en vigor el grado 2″.