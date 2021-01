Una plaza en un ente de Torremolinos «a la medida» de una candidata del PSOE

Una plaza que no existía, un proceso de selección que no valora méritos académicos específicos ni la cualificación de la candidata, mayor puntuación a la entrevista personal... La portavoz y presidenta del PP de Torremolinos, Margarita del Cid, denunció «estas estrategias» y señaló que «los grupos políticos que las apoyen son cómplices porque responden a intereses que no tienen que pagar de su bolsillo todos los torremolinenses». Del Cid ofreció una rueda de prensa frente al Consistorio que dirige el socialista José Ortiz en lo que definió como «el último escándalo protagonizado por el grupo municipal socialista». «En un momento sociosanitario y económico tan delicado en el plazo de 10 días hemos visto cómo dos de los antiguos secretarios generales del PSOE local formarán parte de la nómina que tendrán que pagar todos los torremolinenses mientras la mayoría de los grupos políticos de la oposición miran para otro lado y los socios de Gobierno han dicho que no le dan carta blanca a los socialistas pero que el procedimiento ha sido legal», indicó.

Del Cid denunció que el proceso de selección de la nueva plaza de asesora jurídica en la empresa municipal de limpieza de Torremolinos, S.A., Litosa, que comenzó el 10 de diciembre, y en la que ha obtenido mayor puntuación la que fue candidata a la alcaldía por el PSOE Monserrat Reyes Cizella «está cargada de deficiencias e irregularidades». El 24 de diciembre, el consejero en las empresas municipales en representación del PP, Ramón del Cid, ya presentó un recurso comunicando al alcalde y al consejero delegado las irregularidades del procedimiento, “sin que hayamos obtenido respuesta hasta el día de hoy”, lamentó la portavoz popular.

En primer lugar, Del Cid destacó que “según el artículo 28 de los estatutos de Litosa para poder modificar el Plan de Dirección, crear una plaza y modificar la plantilla hace falta que el gerente haga un informe, lo proponga al consejo de administración para ser ratificado por la Junta General y nada de eso se ha hecho”.

La segunda irregularidad detectada por el PP ha sido que “la plaza no existía en el Plan Director y, por tanto, ni las retribuciones, ni sus características”.

Del Cid explicó que tampoco hay un informe económico recordando que “la mayoría de las empresas públicas de los consistorios tienen asesoramientos externalizados. El coste es mucho menor que recurrir a los medios propios y, en este caso, se ha decidido omitir ese informe porque claramente había que contratar a una persona sabiendo todos los consejeros de todos los partidos políticos por la gravísima situación económica que estamos pasando y cuando las labores de asesoramiento las estaba haciendo una funcionaria del Ayuntamiento de Torremolinos”.

La portavoz del PP indicó que tampoco hay un informe técnico que avale la necesidad de esa plaza, “no se evalúan los méritos académicos de la persona que opta en función de su cualificación y puntúa más la entrevista personal”, matizó, poniendo un ejemplo muy gráfico: “Un máster se evalúa con 10 puntos pero no tiene que estar vinculado con la asesoría jurídica, puede ser en diseño de modas, y un grado con 3 puntos puede ser, por ejemplo, de dirección y administración de empresas”.

La presidenta del PP se refierió a la falta de transparencia del proceso: “No se publica ni el BOP, ni en el BOJA, ni en el BOE, ni en ningún periódico local o nacional, sólo en la página web de la empresa Litosa”.

La portavoz del principal grupo de la oposición recordó que en el Plan que el Equipo de Gobierno presentó para optar a los Fondos de Ordenación y paliar la grave situación financiera del Ayuntamiento, con respecto a Litosa se proponía la supresión de dos plazas: la del gerente y la del director financiero por lo que Del Cid se preguntó: “¿Qué es lo que ha llevado a este Equipo de Gobierno a sustituir a una funcionaria del Ayuntamiento que realizaba esas labores de asesoría jurídica para crear una plaza con todo este cúmulo de irregularidades en una sociedad municipal que tiene gravemente comprometida su economía?”.

Del Cid concluyó diciendo que “desde el PP vamos a denunciar este tipo de estrategias y a los grupos políticos que las apoyen entenderemos que son cómplices, están consintiendo porque parece que se están creando plazas a medida para ex cargos del partido socialista y responden a intereses que no tienen que pagar de su bolsillo todos los torremolinenses”.