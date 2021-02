Una sombrerería sevillana contra el imperio de Tommy Hilfiger

David contra Goliat. La batalla judicial de una sombrerería de Sevilla contra la multinacional Tommy Hilfiger sumó otro capítulo con la estimación parcial del recurso interpuesto por la empresa sevillana. Según informó la defensa de la marca hispalense, “los sombrereros sevillanos Tolentino Hats suspiran aliviados” debido a que “la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que acaban de notificarles, estima su recurso permitiéndole usar su logotipo en todo tipo de sombreros”. Según los letrados, queda abierta “la vía para continuar luchando por la retirada de productos de Tommy Hilfiger que vulneran su marca”. Los integrantes de la empresa sevillana vienen defendiendo que el logotipo TH, que la entidad norteamericana utiliza en muchos de sus bolsos y carteras y ahora también sombreros- “viola el que Tolentino Hats había registrado en España con anterioridad (2010), y que es utilizado ahora por esta firma internacional, sin su consentimiento”.

Comparativa de las marcas

La marca Tolentino

La reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona “continúa estimado que no hay infracción marcaria por parte de Tommy Hilfiger, basándose en el carácter mixto (con elemento gráfico y denominativo) de la marca registrada por Tolentino”. Sin embargo, considera que” existen serias dudas de hecho en la cuestión controvertida, lo que anima a la firma sevillana a continuar su lucha ante el Tribunal Supremo, lucha en la que esta reciente sentencia ha supuesto, al menos, un soplo de aire fresco”, señalaron los letrados en una nota de prensa.

Sombreros de la multinacional

Además la sentencia estima parcialmente el recurso de Tolentino y considera que “su marca abarca todo tipo de sombreros -no “solo sombreros de mujer de vestir” como había considerado la inicial sentencia del Juzgado de lo Mercantil-”. Los sevillanos estudian interponer una nueva demanda frente a Tommy HIlfiger en relación con los sombreros con el logo TH que no estaban incluidos en la primera reclamación, referida solo a los bolsos y carteras de Tommy Hilfiger, pero no a sus sombreros de reciente aparición.

Los sombreros de la multinacional

Hay un precedente, también en Sevilla, de litigio entre una sombrerería local y una multinacional. En este caso, hace una década la sombrerería Arsenale perdió el litigio contra el club de fútbol inglés, que interpuso una demanda contra una tienda del barrio del Arenal de Sevilla por supuesto plagio.