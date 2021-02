Ángeles Muñoz: «La gestión de la pandemia del Gobierno no ha existido. Sánchez ni está ni se le espera»

¿Cuál es la situación de su municipio? ¿Cómo ha evolucionado?

En la primera oleada conseguimos esquivar el golpe del Covid-19 de manera considerable. Después, al ser un destino turístico de gran relevancia que, en la medida de las posibilidades de esta situación, ha recibido la afluencia de visitantes durante la temporada estival, tuvimos algo más de incidencia, que volvió a rebajarse hasta diciembre y ha vuelto a incrementarse en esta tercera ola. Se está registrando un descenso paulatino en los últimos días, pero debemos seguir trabajando y no podemos bajar la guardia. Ahora más que nunca tenemos que ser estrictos en la vigilancia y el control del cumplimiento de las normas y apelar a la responsabilidad individual. Y, sobre todo, estamos convencidos de que es necesario un plan de vacunación coordinado y efectivo para frenar el avance de la pandemia.

¿Es partidaria de cerrar la actividad no esencial o lo sería de arbitrar otras medidas que dieran un poco de oxígeno a sectores como el de la hostelería tan golpeados por la Covid-19?

El cierre de la actividad no esencial no es el escenario ideal para ninguna ciudad. Es una mala noticia para todos. Las autoridades sanitarias, los expertos, determinan cuáles deben ser las medidas para intentar poner freno a la expansión del coronavirus. En nuestra mano, como administración local, está arbitrar medidas fiscales y económicas para apoyar a esos sectores, que necesitan además, de manera urgente, un plan de rescate con ayudas directas por parte del Gobierno central, y, como ciudadanos, ser responsables en el cumplimiento de las restricciones para que la curva descienda cuanto antes y puedan así volver a la normalidad. Es responsabilidad de todos.

«Ninguna administración estaba preparada para afrontar una crisis sanitaria de estas dimensiones y ha trastocado las previsiones» Ángeles Muñoz

¿Cómo ha afrontado a nivel económico el Ayuntamiento las consecuencias de la pandemia?

Ninguna administración estaba preparada para afrontar una crisis sanitaria de estas dimensiones, inédita en la historia y que ha trastocado de lleno las previsiones presupuestarias. Desde el primer momento, nuestra prioridad fue atender a los colectivos más vulnerables. Hicimos un esfuerzo inversor en políticas sociales, triplicando la partida de emergencia, para dar respuesta a los más desfavorecidos, una apuesta que se ha mantenido en las cuentas para 2021, las más importantes de la historia del Ayuntamiento, en las que priorizamos el gasto social y el impulso a nuestra economía, así como el apoyo a las empresas locales. Asimismo, se bonificarán impuestos tan importantes como el de Bienes Inmuebles o el de Actividades Económicas para paliar los efectos de la crisis derivada de la pandemia e incentivar la recuperación económica.

En paralelo a la gestión de la pandemia, ¿qué retos tiene la ciudad que preside?

Contrarrestar los efectos negativos de esta grave crisis sanitaria es nuestra prioridad. Pero Marbella siempre se ha repuesto de una manera muy inteligente a los retos que se le han planteado y estoy segura de que, una vez más, vamos a convertir los desafíos en oportunidades de crecimiento. Queremos que este sea el mandato de los equipamientos, en el que la ciudad dé un salto cualitativo y cualitativo en cuanto a la dotación de infraestructuras sanitarias y educativas. Hay muchos y muy importantes proyectos en marcha. Además, estamos inmersos en la elaboración del PGOU en el que se recogerá el desarrollo del municipio para los próximos años. Apostaremos por una ciudad jardín, verde y sostenible y contaremos con la participación ciudadana más allá de lo que establece la propia normativa.

«Marbella siempre se ha repuesto de una manera muy inteligente a los retos y vamos a convertir los desafíos en oportunidades» Ángeles Muñoz

¿Cómo valora la gestión del Gobierno de la Nación respecto de la pandemia?

Sencillamente no ha existido. Ha sido y sigue siendo un Gobierno ausente que no ha dado respuesta a ninguna de las necesidades del país, que ha abdicado de su responsabilidad y que ha dejado totalmente solas a las comunidades especialmente en esta durísima tercera ola, más virulenta que las anteriores. No ha habido ni hay el más mínimo interés de poner en marcha un plan nacional. Falta coordinación y planificación a nivel estatal, los mismos errores que desgraciadamente se están repitiendo en la campaña de vacunación frente al Covid-19.

El presidente del Gobierno no compareció en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta de la que forma parte…

No es nada extraño. Estamos ante un Gobierno ausente y ante un presidente que ni está ni se le espera. El señor Sánchez está más preocupado a día de hoy por las elecciones catalanas que de informar a los representantes públicos de las medidas que se están adoptando. Es la triste realidad.

¿Hay un doble rasero en la gestión del Ejecutivo con respecto a las elecciones catalanas? ¿De qué manera han influido?

Por desgracia, ahora mismo Sánchez está más preocupado por las curvas de las encuestas que por las del Covid-19. En un momento tan crítico de la pandemia, ni está gobernando ni está dejando gobernar a las comunidades, que no pueden adoptar medidas más restrictivas y más cercanas a cada territorio y a cada realidad para contener el avance del virus.

Ha denunciado el tiempo que la Junta desoyó las necesidades de Marbella. ¿Ha resarcido ese vacío el nuevo Gobierno?

Afortunadamente, el cambio de gobierno en la Junta ha abierto una nueva etapa de colaboración con el Ayuntamiento que nos está permitiendo impulsar proyectos fundamentales, algunos que llevaban décadas en un cajón. Frente a los años de abandono de los ejecutivos socialistas, el compromiso y la sensibilidad del presidente, Juan Manuel Moreno, con Marbella, nos está permitiendo abordar asuntos pendientes en infraestructuras e inversiones en equipamientos sanitarios, educativos y judiciales.

¿Qué actuaciones ha implementado que hayan contrarrestado la inacción de anteriores gobiernos socialistas?

Están en marcha las obras del nuevo centro de salud de San Pedro Alcántara, se ha desbloqueado la ampliación del hospital Costa del Sol y se han acometido reformas en el centro de salud de Las Albarizas. Poner al día el mapa sanitario es, más que nunca, una prioridad. También modernizar infraestructuras obsoletas. Vamos a impulsar la construcción de una Ciudad de la Justicia con más de 13.000 m2 y, en el ámbito educativo, ha comenzado la construcción del nuevo instituto de San Pedro Alcántara y está en proyecto otro en Las Chapas.