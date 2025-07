Andalucía ya cuantifica los daños del caos ferroviario

Montarse en un AVE ya supone un riesgo no sólo por los constantes retrasos y la impuntualidad, sino por la posibilidad real de que el tren se quede parado en mitad del campo y los pasajeros se vean obligados a soportar altas temperaturas dentro o fuera de los vagones. Tras el último episodio de demoras masivas en las conexiones con Andalucía, la Junta alzó ayer la voz y anunció que va a cuantificar los daños del caos ferroviario, una situación que «ya no es puntual, sino estructural». Así lo aseguró el presidente del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, quien denunció las nulas explicaciones del Gobierno sobre este nuevo episodio y exigió a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, soluciones y «no solo cortar cintas en inauguraciones».

Moreno aseguró que es «bochornosa» la situación que están atravesando ciudadanos españoles y extranjeros que han llegado a Andalucía, por ejemplo para la conferencia de la ONU que se celebra en Sevilla. «Horas y horas encerrado en un tren, altísimas temperaturas, sin ningún tipo de información y sin ningún tipo de avituallamiento, ni siquiera de agua», indicó el presidente, además de subrayar que lo que se está viviendo ya no es un «caso aislado, que podría ser comprensible, sino un caso permanente, estructural, que está perjudicando notablemente la imagen» de esta comunidad y su temporada turística».

Por ello, exigió a Montero, «jefa» del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y «ministra plenipotenciaria», que no sólo venga a Andalucía a actos para «cortar cintas», sino a dar «solución a un problema que tenemos los andaluces en materia de conectividad con el ferrocarril».

«Espero que haya una pronta explicación por parte del Gobierno de España y nosotros vamos a cuantificar los daños que está ocasionando tanto a los ciudadanos individuales como a la propia Junta de Andalucía y al conjunto de la sociedad andaluza», remarcó. Sobre este extremo, Moreno señaló que numerosos empresarios le han trasladado «que se están cancelando» reservas en la comunidad en plena temporada de verano como consecuencia «de la incertidumbre que está generando uno de los medios de entrada a Andalucía, que es el ferrocarril, muy usado».

«Le vamos a pedir al Gobierno de España, que no es la primera vez, que de una vez por todas dedique los recursos suficientes para garantizar un servicio público esencial como es el transporte público superautonómico, en este caso, de los propios trenes que vienen de Madrid», dijo. A juicio de Moreno, un incidente «puede pasar una vez, pero lo que no puede pasar es de manera sostenida en el tiempo», preguntándose de nuevo cuál es el «papel» de la vicepresidenta Montero. «Una vicepresidenta que viene a todas las obras de Fomento, por cierto, sean competencia o no sean competencias, y me parece muy bien que venga a la foto, pero también me parece muy bien que, siendo andaluza, se ponga en la piel de los andaluces y de una vez por todas dé instrucciones precisas para que se hagan las inversiones suficientes para nuestra tierra», dijo.

En la misma línea se expresó la consejera de Economía y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno. «Esto demuestra, una vez más, que el país no funciona y que el Gobierno se ha cargado hasta el AVE», denunció, además de señalar que «ya está bien del maltrato a esta comunidad mientras se dan privilegios a otras comunidades como es el caso de los rodalíes en Cataluña». «Basta ya porque el Gobierno de España tiene la obligación de gobernar para todos, también para los andaluces», subrayó España.

«¿Cómo se puede premiar permanentemente a determinadas comunidades autónomas y castigar permanentemente a Andalucía?; ¿por qué el Ministerio de Óscar Puente no invierte en mantenimiento y en infraestructuras en Andalucía?», se preguntó, además de denunciar que tanto Puente como Montero están «mudos», sin dar «una sola explicación» ante el «caos ferroviario».

Insistió en que hay una «inoperancia del Gobierno, que está desmantelando poco a poco la red de ferrocarriles, especialmente en Andalucía», lo que está ocasionando un «daño reputacional y económico» a la comunidad y a su imagen, hasta el punto de que, en esta época de temporada alta por el verano, hay «personas que están cambiando de destino porque el tren no funciona».

«Estamos absolutamente indignados y el hartazgo de la Junta de Andalucía tiene un límite», señaló España, insistiendo en el «silencio vergonzoso» de Puente. «Imágenes de gente parada en mitad del campo y con problemas y ataques de ansiedad por no haber aire acondicionado en plena ola de calor y en pleno inicio de periodo vacacional, desde luego, no es la mejor imagen», lamentó.