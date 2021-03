Juan Ávila: «Tengo que combatir la deslealtad a nuestro presidente»

Sevilla es un polvorín orgánico. Ávila denuncia «un reguero de irregularidades que presagian un pucherazo en toda regla», denuncias por las que el comité organizador pide amparo al Comité de Garantías de Madrid. Pretende «extrapolar» lo hecho como alcalde de Carmona «a toda la provincia».

¿Por qué se presenta ahora?

Ha sido una decisión meditada. He apoyado el proyecto de la otra candidata los últimos cuatro años, soy una de las personas que la ayudaron en ese proceso porque entendía que el PP necesitaba un cambio, ser un partido ganador. Sobre todo teniendo un espejo donde nos miramos, que es nuestro presidente regional y de todos los andaluces. Eso no se ha hecho realidad.

¿Le pidió Moreno este paso?

Él quiere un cambio que fortalezca y garantice la gobernabilidad en Andalucía. No hace falta que me lo pida, porque entendía su proyecto. Lo que sí hice fue pedirle permiso y lo vio con muy buenos ojos.

¿Presentarse parte de Juan Ávila o de San Fernando?

Parte de la situación con una convocatoria en contra del regional. No ha sido una imposición ni petición expresa pero sí una decisión consensuada.

¿Es una pugna entre Génova y San Fernando?

Quiero creer en la neutralidad tanto de la regional como de la nacional. No creo que sea una pelea, tenemos que buscar el consenso. No ha sido posible pero tampoco hay que dramatizar. Lo importante es que ese proceso se haga limpio y transparente y no se está produciendo. No se puede imponer la convocatoria de un Congreso a no ser que se tengan intereses personales, algo contra lo que estoy absolutamente en contra.

¿Qué interés puede haber en debilitar al presidente de la Junta o al presidente del PP?

El de ella es conseguir de nuevo la Presidencia, al precio que sea. Ha convocado sin la autorización de su presidente, que además es el de la Junta. Tengo que combatir la deslealtad a nuestro presidente.

¿Es posible una lista conjunta de aquí al día 27?

Si Juan Ávila es presidente, sí. Al minuto siguiente al Congreso, llamaré Virginia. Pero no voy a dar ningún paso atrás.

¿Antes no? Están sonando nombres como José Luis Sanz o Ricardo Sánchez.

Antes no. La realidad es que los candidatos ya se han proclamado. Vamos a dejar aparte las injerencias. Ya no hay vuelta atrás.

Virginia Pérez señala que ella no es «manejable ni tiene padrinos». ¿Se ha sentido aludido?

Yo soy alcalde de Carmona con mayoría absoluta. Ella para ser presidenta sí tuvo el apoyo de muchísimas personas que la hicieron llegar. Aunque diga que no es manejable, sí debería ser agradecida. Si no ha conseguido el objetivo, si no es manejable, debería ser íntegra y decir «me voy». Si las cosas no salen bien o los ciudadanos no te quieren o los afiliados no te respaldan, hay que irse a casa u ocupar otros cargos, que estoy convencido de que se le han ofrecido, y donde está hoy no ha sido gracias a una victoria electoral en un pueblo. Se lo debe al partido.

¿En esta tensión entre Génova y San Fernando, un nombre de fricción es Javier Arenas?

Renegar de compañeros que han sido brillantes no es asumible. Me parece miserable. Es presidente de honor. Un respeto. No está imputado ni condenado.

¿Beltrán Pérez es su candidato para la capital?

El propio Beltrán si ve que los datos no le dan, sería el primero que diría que no se presenta.