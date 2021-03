El alcalde de Granada, sobre una candidatura con el PP: «Pregúnteselo a Rapel»

Los movimientos de Cs afectan a varios centros de poder en Andalucía. El alcalde de Granada y coordinador provincial de Cs, Luis Salvador, ha defendido que Inés Arrimadas es el «principal valor político encabezando» su formación en el ámbito nacional por lo que no se ha mostrado partidario de que dimita como presidenta naranja, «independientemente de que las gestiones sean buenas, malas o regulares en cada momento» y se puedan revisar. Sobre su futuro político tras la marcha al PP de Fran Hervías, respecto de la que no se ha pronunciado, Luis Salvador no ha contestado, «no porque tenga que algo que ocultar para no contarlo», sino porque quedan más de dos años para los comicios y «quién sabe lo que pueda pasar en este país» en ese tiempo. «Pregúnteselo a Rapel, no lo sé», ha contestado al ser preguntado específicamente si en ese ciclo electoral confía poder presentarse por el PP o por Cs, agregando que «los candidatos los marca los partidos poquito tiempo antes» y «nunca los ha dicho nadie a dos años».

De su lado, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha vuelto a insistir en que no tiene «ningún temor» a que la formación naranja pueda cambiar su postura en el pacto de gobierno en el Consistorio, que mantienen en minoría PP y Cs, asegurando que hay estabilidad.

Por su parte, el coordinador del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha subrayado la estabilidad existente en el Gobierno de populares y Ciudadanos en Andalucía, y ha considerado que «la crisis» la tienen el PSOE andaluz y la formación naranja a nivel nacional. Cuestionado por el pase del ex secretario de Organización de Cs y senador autonómico por esta formación Fran Hervías, al PP y la supuesta negociación del alcalde de Granada, Luis Salvador, con los populares, Carmona ha sostenido que «tanto el regidor como otras personas de Ciudadanos están en un mandato y nosotros estamos en la estabilidad de lo que significa el Gobierno de la Junta de Andalucía».