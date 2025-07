Científicos españoles descubren por qué la obesidad puede desencadenar un cáncer de colon

Un equipo de científicos españoles ha demostrado que la microbiota intestinal desempeña un papel fundamental en la conexión entre la obesidad y el cáncer colorrectal, según una revisión científica que podría cambiar la forma en que se comprende este vínculo. El estudio ha sido liderado por investigadores del área de Inmunomodulación Intestinal del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada, en colaboración con el grupo de Hepatogastroenterología, Farmacología y Terapéutica Clínica Traslacional de Ibima Plataforma Bionand.

Publicado en la revista Obesity Reviews bajo el título Systematic review: The gut microbiota as a link between colorectal cancer and obesity, el trabajo analiza más de un centenar de estudios y concluye que las alteraciones en la flora intestinal pueden explicar por qué las personas con obesidad tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de colon.

«Las bacterias intestinales no son meros espectadores, sino agentes activos en el desarrollo tumoral», afirma el investigador principal, el doctor Antonio Jesús Ruiz-Malagón. Según señala, la disbiosis intestinal —una alteración en el equilibrio microbiano— podría ser el nexo entre dos de las principales epidemias del siglo XXI: la obesidad y el cáncer colorrectal.

Ruiz-Malagón y la doctora María Jesús Rodríguez-Sojo han liderado esta investigación como coautores principales, junto con Eduardo Redondo, María Elena Rodríguez-Cabezas, Julio Gálvez y Alba Rodríguez-Nogales, expertos reconocidos en el campo del microbioma.

El estudio también plantea que detectar cambios en la microbiota podría convertirse en una herramienta de diagnóstico precoz. Además, abre la puerta a posibles tratamientos personalizados basados en probióticos, dieta o incluso trasplantes de microbiota fecal, ya que la microbiota del 'estómago' es diferente para cada uno de nosotros.

Los investigadores destacan que la obesidad genera un entorno inflamatorio crónico que modifica la composición bacteriana del intestino, lo que puede dar lugar a compuestos que favorecen el crecimiento de tumores. Han identificado incluso un perfil microbiano compartido por personas con obesidad y aquellas que padecen cáncer colorrectal, lo que refuerza la hipótesis de una relación causal directa.

«El estudio es un ejemplo de cómo la investigación traslacional puede ayudarnos a entender enfermedades complejas y multifactoriales como el cáncer», subraya el doctor Raúl J. Andrade, vicedirector científico de Ibima Plataforma Bionand. Asimismo, recalca que este hallazgo demuestra la necesidad de abordar la obesidad no solo como un trastorno metabólico, sino también como un factor de riesgo oncológico.

Este avance llega en un contexto preocupante: el cáncer colorrectal es actualmente el segundo más mortal del mundo, con más de 1,9 millones de nuevos casos diagnosticados cada año a nivel global. La obesidad figura entre los principales factores modificables que influyen en su aparición.