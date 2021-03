La Junta de Andalucía anunció este miércoles que mantendrá el cierre perimetral de todas las provincias hasta después de Semana Santa. Pero Sierra Nevada, en Granada, seguirá siendo un oasis dentro de las restricciones porque estará permitido viajar para esquiar siempre que se haya adquirido previamente el forfait que da acceso a la zona de pistas. Así lo han confirmado desde la Consejería de Hacienda y Financiación Europea, responsable de Cetursa, la empresa gestora de la estación de esquí granadina.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de 16 de enero 2021, se establecía que estaba permitido el acceso solo para andaluces, y siempre que no procediera de un municipio con cierre perimetral por tener su tasa de incidencia en más de 500 casos. Cumpliendo esos requisitos, recoge que “la práctica deportiva de los deportes de invierno de ocio sobre nieve o hielo que se acreditará mediante la presentación del abono para utilizar los remontes (forfait) en una estación de esquí previamente adquirido, siempre que no se procede de un municipio con cierre perimetral”.

Pero la estación deberá superar un obstáculo adicional, además de la pandemia, porque el comité de empresa de remonte ha acordado convocar dos jornadas de huelga en Semana Santa si antes no alcanzan un acuerdo sobre el ERTE y el convenio colectivo. La huelga, acordada durante una asamblea el pasado 9 de marzo, ha sido convocada para los próximos 26 de marzo y 3 de abril, aunque no descartan ampliarla si no se llega a ningún acuerdo con la dirección de Cetursa, según recoge Efe.

La estación andaluza de Sierra Nevada recibió este fin de semana pasado a 18.000 usuarios al agotar el aforo máximo registrado para sábado y domingo, unas cifras de récord propiciadas por el buen tiempo y la oferta esquiable, con más de 75 kilómetros en pistas distribuidas por todo su desnivel. Cetursa informó del aforo completo registrado el domingo, un lleno que se ha sumado al del sábado y que permitió a Sierra Nevada firmar un fin de semana de récord.