El presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, lo tiene claro: “Siempre que ha habido un reparto, sale perdiendo la misma con Sánchez -Pedro, el presidente del Gobierno central- y con el socialismo”. Se refiere a Andalucía y ha avisado de que no aceptará “ni un céntimo menos que nadie en el conjunto de España” en materia de financiación. “Necesitamos que el Gobierno de España cumpla con Andalucía, no puede marginarnos”, ha lanzado durante la clausura del Consejo de Alcaldes y Portavoces del PP de Granada.

Y no sólo ha aludido al ámbito económico, en el sanitario Moreno ha exigido al Ejecutivo central “claridad y seguridad” en la asignación y la distribución de las vacunas para no generar “incertidumbre ni dudas”. Ha aseverado que no se puede “confundir a los ciudadanos” y dividir las dosis inmunizadoras en malas o buenas ni meter miedo. “Hace falta claridad, transparencia y honestidad”, ha reiterado.

El popular ha expuesto que puede entender que existan problemas respecto a la producción o a la llegada de las vacunas, pero ha criticado que el único papel del Gobierno de España sea el de ser “transportista”. A su juicio, tendría que negociar bien para que el país y la comunidad estén inmunizados y puedan pronto recuperar la economía, el bienestar y el empleo.

El presidente de la Junta ha animado a pincharse a quienes puedan tener dudas, ya que la otra opción, la de no hacerlo, pasa por sufrir “muchísimo”, por poder padecer secuelas a largo plazo e incluso por perder la vida a causa de las garras del coronavirus.