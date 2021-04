El edil denunciante se quejó a Enciso de “contratos a dedo”

José Andrés Cano, quien ostentó la Concejalía de Hacienda en el gobierno del ex alcalde Juan Enciso en El Ejido (Almería) y presentó como presidente de la gestora la denuncia del PP ante la Fiscalía Anticorrupción en abril de 2007, indicó que advirtió previamente, tanto a Enciso como al ex interventor José Alemán, sobre «los contratos a dedo reiterados» a la empresa del cuñado del regidor. Cano, quien compareció en calidad de testigo en el macrojuicio del «caso Poniente», ratificó que al menos «gran parte» de las obras en la sede del PAL, partido que fundó Juan Enciso tras su marcha de las filas del PP, se hicieron «con personal» de la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur), considerada clave en el presunto saqueo de más de 71,5 millones de euros de dinero de las arcas municipales ejidenses entre 2002 y 2009 mediante una red de subcontratas.

El ex concejal aseguró que el PP denunció a la Fiscalía «hechos, no personas» porque, según aseguró, «no sabíamos entonces cuál era la estructura organizativa para toda esta trama que estaban haciendo y que nos apareció con escritos y manifestaciones» de «trabajadores de Elsur, de vecinos y de empresarios», si bien luego precisó que el PP, entonces en la oposición, pidió al ayuntamiento informes «sobre ciertas cuestiones extrañas» y realizó una «labor de investigación en el registro mercantil para ver qué empresas constituían cada grupo». Cano explicó que, si bien en la denuncia consta que es «contra el alcalde y corporación de El Ejido», el «objeto inicial» era «poner en conocimiento» de la Fiscalía «para que lo tomase» en consideración «lo que en El Ejido estaba ocurriendo de acuerdo a los que nos estaban manifestando diferentes sectores de la población» y que no sabían entonces «si había una persona que a título individual estuviese cometiendo irregularidades».

«Era información que nos llegaba del comité de empresa de Elsur y de los sindicatos», dijo en alusión a las subcontratas del denominado Grupo Amate, vinculado al empresario sevillano José Amate, quien trabajó en Elsur, participada al 70% por el Grupo Abengoa. Al respecto, añadió que, si bien fue concejal del equipo gobierno en parte de los años a los que se refieren los hechos enjuiciados, «no sabía nada antes de la denuncia de los sindicatos sobre que empresas de José Amate trabajaban para el Ayuntamiento» como subcontratas.