Dos empresarios acusados en la macrocausa de “Poniente” de sobornar a Alemán dicen que pagaron “servicios reales”

Dos de los empresarios a quienes la Fiscalía Anticorrupción acusa en la macrocausa de Poniente de pagar mordidas al ex interventor municipal de El Ejido (Almería) José Alemán para contratar con el Ayuntamiento y con la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur) han asegurado en sala que el dinero que les facturó la supuesta sociedad ‘pantalla’ Sistemas de Dirección SL sí respondió a servicios reales de asesoramiento a sus mercantiles y que lo cobrado por esos servicio por parte de Alemán “nunca” les pareció “desorbitado”.

José Carlos Lirola, quien ha asumido en todo momento la responsabilidad ejecutiva en Hermanos Lirola SL y Contenedores Lirola frente a sus hermanos, también enjuiciados, ha asegurado que los pagos entre 2005 y 2009 a la sociedad de José Alemán por un total de 3,1 millones de euros “sí” respondieron a “servicios prestados” y no a “comisiones ilegales”, en concreto a los “servicios” para la compra, puesta en valor y venta de la planta de residuos vegetales Ejido Medioambiente.

“¿Por qué no?”, ha respondido en un primer momento a la pregunta del fiscal, a quien sí ha contestado, pero no a Abogacía del Estado, acusaciones particulares y popular, o el resto de las defensas, aunque, tras ser reconducido por la presidenta del tribunal, Társila Martínez, ha dicho que “sí” eran reales.

Sobre si el hecho de que la venta final de la planta fuese “fallida”, tal como ha reconocido el propio acusado en sala al calificarla de “estafa” tuvo “alguna consecuencia” en la relación de sus empresas con Sistemas de Dirección, ha afirmado que no, al tiempo que ha confirmado que incluyeron las facturas de esos servicios cuya veracidad cuestionan todas las acusaciones como “gastos en las declaraciones fiscales”. “Sí, como todas las facturas, hay que declararlas”, ha apuntillado.

José Carlos Lirola, quien ha dicho que fue Alemán quien “encontró a los compradores para la venta” en 2010, ha reconocido que los compradores de la planta de Ejido Medioambiente “nunca pagaron”, que fue “una estafa que le hicieron” aunque ha dicho que facturaron “16 millones de euros” mientras la gestionaron y que no “desembolsaron dinero en la compra gracias a José Alemán”.

Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción sostiene que los hermanos Lirola, “simulando prestaciones de servicios” de Sistemas de Dirección a Contenedores Lirola “bajo la fórmula de gestiones comerciales y control de gestión, es decir, de asesoramiento, le hicieron entrega a aquel de comisiones ilegales” por contratar con el Ayuntamiento y Elsur.

El volumen de estas contrataciones entre 2002 y 2009 ascendió, según remarca, a 52.846.522,8 euros mientras que al declarar las facturas por valor de 3,1 millones de euros de Sistemas de Dirección SL habría defraudado en cuotas a Hacienda 824.461,09 euros.

A preguntas de su defensa, Lirola ha negado que el exinterventor “favoreciese” contrataciones con el Ayuntamiento, “porque eso iba a pleno”, los servicios de recogida de basuras “es anterior” y porque, “además, entre 2005 y 2009 no hubo ningún contrato” o contrataciones con Elsur aunque “entre 2005 y 2009 sí que les hicimos trabajos esporádicos de limpieza de cauces, caminos pero no sé cuánto facturamos”, siempre, según ha concluido, “tratando con el gerente, Manuel Caballos, nunca con Alemán”.

Con anterioridad ha comparecido en la sala de vista habilitada en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce José Julián Hernández, administrador solidario de Colaboradora de Gestión y Recaudación, que, según Anticorrupción, habría pagado en “comisiones ilegales” a la sociedad ‘pantalla’ del exinterventor municipal más de 685.000 euros y facturado al Ayuntamiento de El Ejido entre 2002 y 2009 un total de 21,1 millones de euros.

Hernández se ha desvinculado de la gestión de la empresa antes de noviembre de 2009, una vez ya había explotado el caso ‘Poniente’ y ha subrayado que su padre, fallecido por lo que la causa se archivó contra él, “era quien llevaba todo para adelante”. “Él lo hacía todo. Él era la empresa y yo me dedicaba solo a informar de los recursos de reposición que presentaba contra la recaudación de tributos, que era nuestro cometido”.

Sobre la relación de la empresa con Sistemas de Dirección SL ha señalado saber que su padre “me dijo que le hacía cosas pero no me dijo si ‘C’ o ‘D’ y ha trasladado, al preguntarle la Abogacía del Estado, si no resultaría “lógico” que con los importes facturados “se formalizase contrato”, que “no necesariamente” tratándose de su padre, “un hombre chapado a la antigua, que hacía muchos contratos verbales”. Ya a preguntas de las defensas, ha dicho que “Alemán” sí que “asesoró activamente” a la empresa recaudadora cuando asumió los trabajos de gestión catastral y fiscal del Ayuntamiento.

Hernández también ha hecho alusión en el interrogatorio a la relación con Clabert Gestión SL y su administrador Ambrosio Cuevas, ya que la Fiscalía Anticorrupción sostiene que subcontrató con esta la recaudación municipal en 2002 “para que se hiciese sobrefacturación” de los servicios que prestaba al Ayuntamiento “en beneficio” de otros acusados por la presunta trama como Alemán o el exalcalde de El Ejido Juan Enciso.

“Eso para el Ayuntamiento lo hacía otra empresa, pero de la noche a la mañana, no sé qué puñetas pasó, pero se quedó sin ella”, ha explicado para añadir que su padre “tenía como ámbito exclusivo la recaudación” y que cuando la actividad se amplió a “catastral y temas fiscales”, se decidió “la cesión” a Clabert Gestión.

En la duodécima sesión de la vista oral, al margen de Francisco Javier y Gabriel Lirola, también ha comparecido a esposa del exalcalde, Encarnación Aguilera, quien se ha acogido a su derecho a no declarar, y el cuñado, Francisco Javier Aguilera, quien ha contestado con un escueto “nunca jamás” a la única pregunta de su defensa sobre si había “influido alguna vez en algún funcionario para beneficiarse”.

El juicio está previsto que se reanude el próximo martes con el interrogatorio de los tres últimos acusados; los empresarios Ambrosio Cuevas y Jesús Aragón, y Agustín Santaella, jefe del Área de Obras Públicas del Ayuntamiento de El Ejido.