Beltrán Pérez se reúne con la dirección nacional del PP

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, celebró en Madrid una reunión con representantes de la dirección nacional del partido, en un contexto en el que la cúpula provincial del mismo promueve su relevo en dicho cargo y la estructura regional del PP defiende su «gran labor» al frente del Grupo popular hispalense. En el último congreso provincial del PP sevillano, saldado con Virginia Pérez revalidando la Presidencia de la organización, Beltrán Pérez apoyó a la candidatura alternativa a la Presidencia del alcalde de Carmona, Juan Ávila, quien alerta de «un fraude» en el proceso congresual supuestamente para favorecer la reelección de Virginia Pérez.

Beltrán Pérez tenía previsto celebrar este martes una intervención pública en Sevilla para dar cuenta de la actualidad del Grupo popular del Ayuntamiento hispalense, después de que la dirección provincial del PP sevillano, con Virginia Pérez al frente, haya convocado para este viernes una reunión de su comité ejecutivo destinada a abordar el relevo de Beltrán Pérez como portavoz municipal por Juan de la Rosa, portavoz adjunto en estos momentos. La dirección provincial del partido optó por tal extremo, al no contar con suficientes miembros del Grupo popular dispuestos a formalizar dicho relevo en el ámbito interno del grupo. En concreto, de los ocho concejales del Grupo popular, incluyendo a Beltrán Pérez, fueron tres los que apoyaron la propuesta de relevo de la dirección provincial, Juan de la Rosa, Ignacio Flores y José Luis García. No obstante, Beltrán Pérez suspendió finalmente la intervención que tenía previsto protagonizar, pues como avanzó la Cadena Ser y confirmaron a Europa Press fuentes del PP, el portavoz municipal ha sido convocado por la dirección nacional del partido a una reunión en la sede central del mismo, en Madrid. La reunión contó con la participación de miembros de la dirección nacional del PP, pero no del presidente, Pablo Casado, ni del secretario general, Teodoro García Egea.

Ante la operación promovida por la dirección provincial del PP de Sevilla para relevar en la Portavocía municipal a Beltrán Pérez, candidato en las elecciones municipales de 2019, el PP andaluz, que apoyaba la candidatura alternativa de Juan Ávila, pidió «reflexión» y llamó a actuar «con verdadera voluntad de integración».