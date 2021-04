Cádiz, lastrada por el paro, será el epicentro del 1º de mayo

CCOO y UGT en Andalucía han convocado una serie de movilizaciones en todas las provincias andaluzas, garantizando las medidas de seguridad que la situación requiere, con motivo del 1º de mayo, Día Internacional del Trabajador. En concreto, en Almería se llevará a cabo una caravana de coches a las 12:00 horas, mientras que en el resto de provincias se realizarán manifestaciones o concentraciones. A las 12:00 horas serán en Cádiz, Granada –una específica en Motril–, Huelva, Jaén y Sevilla, mientras que en Córdoba será a las 11:30 horas y en Málaga se realizará a las 11:00 horas. El acto central de este año se celebrará en la provincia de Cádiz, con una manifestación que irá desde los Jardines de Varela hasta la Plaza de San Juan de Dios, y como una de las provincias andaluzas «más lastrada por el paro desde hace ya demasiado tiempo, y sobre la que vuelve a planear ahora el fantasma de la desindustrialización», según señalaron ambos sindicatos.

Según un comunicado, bajo el lema «Ahora toca cumplir. Un país en deuda con su gente trabajadora», los sindicatos salen a la calle para exigir al Gobierno central que «cumpla los compromisos que adquirió» con la clase trabajadora de este país con el acuerdo que los llevó al poder: «De no hacerlo, de no acometer las necesarias reformas que este país necesita, no solo estarán defraudando la confianza que los trabajadores depositaron en las urnas, sino que además estarán lanzando el mensaje de que se pliegan a los poderes económicos, y no responden a las necesidades de las pequeñas empresas, de los autónomos y de los trabajadores que han soportado con su esfuerzo y su trabajo esta pandemia», señaló la secretaria general de CC OO-A, Nuria López.

En este sentido, exigió que «no posponga más la agenda social y que ahora sí toca derogar las reformas laborales, en especial la de 2012; la reforma de pensiones de 2013 y subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI)» y pidió a la patronal que «cumplan» sus compromisos con los trabajadores «que una vez más han arrimado el hombro arriesgando incluso sus vidas o las de sus familiares, con salarios de miseria y condiciones laborales precarias».

Por su parte, la secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, indicó que «el lema de este año me parece muy acertado, pero habría que añadir que es un país está en deuda con su clase trabajadora, desde la crisis del 2007. Las cuentas de resultados mejoraron para las grandes empresas pero no se reflejó en los trabajadores».