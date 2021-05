El Supremo mantiene al juez Vilaplana al timón de las “macrocausas” andaluzas

Hay enroque. El Tribunal Supremo (TS) respalda el plan de actuación al que llegaron la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez, y el magistrado de adscripción territorial José Ignacio Villaplana, para repartirse las tareas del órgano judicial, al que dio el visto bueno la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). De acuerdo a ese pacto, el segundo ha asumido la tramitación de las llamadas “macrocausas” y “los asuntos de especial trascendencia de los que también se venía ocupando”, mientras “las guardias de incidencias, detenidos y juicios inmediatos” las realizan “alternativamente” ambos jueces, al igual que las sustituciones.

Esa distribución de cometidos fue recurrida en alzada ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por varios investigados, pero la Comisión Permanente de éste lo desestimó, con el voto particular discrepante de uno de sus miembros, confirmándola en vía administrativa. Si bien, los encausados también presentaron un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo en el Supremo. A su juicio, el mencionado plan de actuación supuso que “la magistrada titular” fuera “apartada del conocimiento y decisión de las causas que tramitaba, mientras el juez de adscripción territorial, en tareas de refuerzo, no de sustitución”, continuaba dirigiéndolas. Una situación que consideran “contraria a su derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley, pues significa que sean investigados en unas diligencias previas tramitadas por un juez determinado por el beneplácito de algunas de las partes, en definitiva, por un juez ‘ad hoc’”. Plantearon también en su recurso que “habida cuenta” de que “las diligencias previas tienen una duración predeterminada y que no está entre las causas de su prórroga la existencia de un proceso contencioso-administrativo en el que se discute el reparto de asuntos”, se puede presumir que aquéllas “terminen antes de que recaiga sentencia en este proceso”. Por eso, para que la que se dicte en su día no sea inoperativa, en caso de que se acogieran sus pretensiones, pidieron la suspensión cautelar del plan, para evitar “verse obligados a soportar la apertura de un procedimiento abreviado, los escritos de acusación” o incluso un juicio oral, “con los correspondientes daños morales y económicos”, ya que se les están “requiriendo fianzas y embargando bienes”.

Los recurrentes entendieron que les asistía “la apariencia de buen derecho” recogida en la Ley Orgánica del Poder Judicial, según la cual “los jueces de apoyo se ocuparán únicamente de los asuntos de nuevo ingreso o pendientes de señalamiento”. Recordaron además el voto particular que se produjo en el ámbito del CGPJ y anotaron que el magistrado “ha demostrado criterios contrarios a los de la titular”, así como que con la suspensión del pacto no se provocaría “ningún perjuicio a los intereses públicos, pues no habrá retrasos en la tramitación de los procedimientos”, según se recoge en un auto del Supremo, fechado el pasado 22 de abril y distribuido hoy por la oficina de comunicación del TSJA.