Juanma Moreno reivindica la autonomía respecto a Génova y el adelanto: «Decido yo, no delego»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aseguró, ante la presencia continuada en Andalucía del presidente de su partido, Pablo Casado, y su posible exigencia de provocar un adelanto electoral en Andalucía, que «la decisión del adelanto electoral solo la tomo yo, el adelanto no lo delego en nadie».

En una entrevista con la Cadena Ser, Moreno recalcó: «Soy la persona competente», por lo que colegió que la fecha de las futuras elecciones al Parlamento, previstas, de agotarse la legislatura, en diciembre de 2022, «se toman en Andalucía y desde Andalucía». El presidente de la Junta explicó, sobre el alcance de la conversación que tuvo el viernes con Pablo Casado, que ésta se centró «en el estado de alarma; en las alternativas como una Proposición de Ley que ha presentado el Grupo Popular; de la situación política en España; que el Gobierno está bloqueado; que el señor Sánchez lleva desaparecido una semana en combate; de Isabel Díaz Ayuso; de la campaña de Madrid, de sus circunstancias». Moreno volvió a situar el requisito para prolongar la legislatura hasta su conclusión en diciembre de 2022: «Mientras tenga mayoría», para proseguir explicando que «si no tengo grupo que me apoye, que apruebe los decretos, las leyes, no sería mi decisión, sería mi obligación».

En su reflexión sobre la situación política de Andalucía y el rumoreado adelanto electoral, acentuado tras los resultados del PP en las elecciones a la Asamblea de la Comunidad de Madrid, Moreno admitió que «sé que estamos en un momento dulce, en una coyuntura favorable para alcanzar una mayoría social amplia», hipótesis que desechó tras plantearse la pregunta retórica: «¿Me interesa a mí, a Andalucía, paralizar cinco meses la administración durante la vacunación y la recuperación? Es evidente que no». «Andalucía está por encima de los intereses particulares, incluidos los míos propios, de mi partido», proclamó.

Por otro lado, sobre la situación del PSOE-A con las primarias, señaló que «Andalucía necesita un PSOE fuerte» y espera que «resuelva su crisis de liderazgo».