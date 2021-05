El coronavirus ha dejado al descubierto aristas de la realidad y debilidades. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha inaugurado hoy en Cádiz la escultura de homenaje a los profesionales sanitarios y de los sectores esenciales, ha expuesto algunas de las “lecciones” que ha dejado la pandemia, entre las que ha incluido dos: que Andalucía cuenta con “los mejores trabajadores sanitarios” tal vez “de Europa y del mundo”, con los que la sociedad está en deuda; y la conciencia de que “somos tremendamente vulnerables”. Ha sido una “cura de humildad”, ha condensado.

Ya hay menos de 300 ingresados por covid en unidades de cuidados intensivos (UCI) de la comunidad, en concreto 279, y los hospitalizados rondan el millar. Son cifras que invitan al optimismo, si bien Moreno ha advertido de que “relajarnos ahora nos puede costar muy caro”, tanto “en términos de salud, porque el virus sigue matando”, como de “sufrimiento personal” o “familiar” y de “recuperación económica y, por tanto, de empleo y de bienestar para el conjunto de los ciudadanos de Andalucía”.

El máximo dirigente del Ejecutivo autonómico ha avisado desde Cádiz de que “queda todavía mucho por hacer”, por lo que ha pedido “mucha prudencia en la desescalada”. Moreno ha destacado los “buenos datos en vacunación” con los que cuenta una región en la que “casi el 36%” de la población ha recibido ya una primera dosis de la vacuna. Esta semana se empezará a suministrar el suero inmunizador a las personas “por debajo de los 55 años”, según ha confirmado el presidente, para añadir luego: “En este verano probablemente, si se cumplen los objetivos y nos siguen llegando las vacunas comprometidas por el Ministerio de Sanidad”, se alcance “esa ansiada inmunidad colectiva”.

Pero mientras, Moreno ha aseverado que el objetivo tiene que ser “salvar el mayor número de vidas posible”. En ese punto ha mantenido que la Junta no puede, ni debe, “poner un policía detrás de cada ciudadano”, por lo que ha instado a no perder de vista que el riesgo de contagio no ha desaparecido. Ha hecho una “especial llamada de atención a todos” los jóvenes, quienes, en términos generales, “se han portado francamente bien”, ha dicho, por lo que no quiere “demonizarlos ni criminalizarlos”, pero sí pedirles que “sean muy prudentes”, no sólo porque son vulnerables ellos al no estar vacunados, sino sus círculos.

El presidente autonómico ha admitido que la crisis sanitaria ha provocado una “caída de dos dígitos” en el Producto Interior Bruto (PIB) regional, pero ha proclamado que “Andalucía es mucha Andalucía” y saldrá adelante. De hecho, ya “estamos en el buen camino”, ha afirmado.

Un sistema sanitario “oxidado”

A la espera de que se confirme que el coronavirus da una tregua, Juanma Moreno ha explicado que sus efectos han evidenciado que la comunidad cuenta con un sistema sanitario que “se había ido oxidando con el tiempo, en el que faltaban medios materiales y humanos”. Por ello el Gobierno andaluz ha destinado “casi 2.000 millones de euros más en apenas dos años”, según ha recalcado, con lo que los andaluces invierten “casi 12.000 millones” en él.

La pandemia nos ha dado una cura de humildad para decirnos a todos que somos vulnerables. Y el sistema sanitario andaluz estaba debilitado. Pero avanzamos, #Andalucía ha metido ya 2.000 M€ más que antes en la Sanidad Pública y el número de sanitarios alcanza una cifra récord. pic.twitter.com/m97IEydJNu — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) May 17, 2021

El popular ha garantizado que su Ejecutivo seguirá “mejorando” la sanidad con un plan de infraestructuras dotado con 370 millones y continuará “ampliando el número de profesionales sanitarios” y optimizando sus condiciones laborales -los sindicatos se han movilizado estos días para exigir el pago de la productividad íntegra que se les debe de 2019-. Esos trabajadores son en la actualidad “más de 120.000″, ha cuantificado, y constituyen “el pilar fundamental” del sistema sanitario público autonómico.