Se han engendrado versiones contradictorias y habrá que ver cuál se impone. El ex candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía y ex diputado autonómico, Francisco Serrano, ha prestado hoy declaración en el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla como investigado por un presunto delito de fraude de subvenciones o alternativamente de estafa ligado a un préstamo de casi 2,5 millones que el Ministerio de Industria concedió a su empresa Bio Wood Niebla para construir una fábrica de pellets en la localidad onubense que da nombre a la mercantil. El proyecto nunca se hizo realidad y los fondos públicos no se devolvieron.

Junto a Serrano, que ha permanecido menos de dos horas en sala, estaban citados en el órgano judicial su socio Enrique Pelegrín y Francisco Javier López, también encausados por los mismos delitos. Según fuentes del proceso, ambos han apuntado al ex parlamentario como la persona que presuntamente realizó los trámites para obtener el préstamo y que se ocupaba de la gestión con las entidades financieras, llegando a anotar que era quien tenía «las claves de las cuentas bancarias».

Si bien, Serrano, de su lado, ha negado haber cometido ningún acto contrario a la ley y ha dicho sentirse engañado por sus socios. Ha contestado a las preguntas del juez, la Fiscalía, el abogado del Estado y de su propia defensa, pero no a las de las acusaciones ejercidas por el secretario general de la asociación de consumidores Facua, Rubén Sánchez, ni las del representante procesal de Podemos.

Fuentes de su entorno han querido dejar claro a LA RAZÓN que su relato «puede ser corroborado con una rotunda prueba documental y testifical». Aseguran que estos días «se acreditará que ninguna persona que tuvo implicación en el proyecto» conocía a Serrano, como, de hecho, «así lo han declarado ya en diligencias policiales» y han avanzado que propondrán «nueva prueba documental y testifical» para «desmontar las mentiras» que hayan podido lanzar «los otros investigados» y que «tienen las patas muy cortas». Que no se quedó con los fondos se puede demostrar sólo «con los movimientos bancarios», han cerrado las fuentes consultadas por este periódico.