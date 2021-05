Mandar es respirar para algunos, pero a veces los dirigidos se rebelan y no siempre de forma fugitiva. En la historia del PSOE hay un par de episodios, el traumático Comité Federal del 1 de octubre de 2016 y las primarias de 2017 en las que Pedro Sánchez se impuso a Susana Díaz, que conformaron una corriente interna que se ha llamado «sanchismo». Los integrantes de ese círculo son ahora «objeto de deseo» de las candidaturas en liza en las primarias del PSOE andaluz. «Hay un grupo de ‘sanchistas’ que todos se disputan y que no tienen claro a quién van a votar», admiten desde los entornos de Díaz, del también precandidato y alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y del profesor de universidad Luis Ángel Hierro, aunque no se atreven a cuantificarlos.

De hecho, la ex presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A ya intentó avanzar en el camino de «la integración» con el «sanchismo» desde que el partido perdiera los mandos del Gobierno autonómico en diciembre de 2018, moviendo a algunos de sus leales en puestos clave y dándoles entrada en órganos como la dirección regional. Ahora confían en captar algunos de sus votos, como lo hace el sector que respalda a Espadas, en mayor medida aún, puesto que, en teoría, el alcalde de la capital hispalense es a quien «Ferraz, es decir el propio Sánchez, habría dado el visto bueno para intentar recuperar el poder en Andalucía, pese a que no se diga explícitamente», resumen algunas fuentes. Pero, a buena parte de los socialistas que transitan por la superficie de la vida orgánico en ese colectivo que aupó al actual presidente del Gobierno central y líder del PSOE, «no le gusta» que se «haya colocado al frente del proyecto» a personas que han sido en el pasado brazos ejecutores de muchas de las estrategias de Díaz, ni le «entusiasman» los «cambiazos» de bando.

En ese contexto es en el que desde la candidatura de Hierro esperan tener una oportunidad. No ocultan su juego. Saben que en su caso «se nutren del ‘sanchismo’» aunque también son conscientes de que «hay una masa muy importante» de éste que «no está» por el momento con el profesor universitario. Con todo, creen que si Hierro logra reunir los más de 900 avales que necesita para convertirse en candidato de pleno derecho, «lo hará». «Todo lo que ha sucedido ha generado una depresión en la gente, que ha pasado de la incredulidad al cabreo. Lo siguiente es la rebelión», exponen las fuentes de ese ala consultadas, punto, ese último, donde aspiran a encontrarlos. Antes tienen que contar con los avales y «no se lo están poniendo fácil», dado que «hay quien está recogiendo muchos más de los que pueden presentar», para que Hierro «no pueda llegar», denuncian. Sin embargo, otras fuentes no descartan que «haya quien lo ayude al final para dividir». Habrá que ver si lo consigue o no. Todos tienen hasta el próximo martes 25 de mayo para hacerlo.

Más allá de esa carrera, históricos del partido apuntan que «arbitrar el día después» de las primarias «será más fácil» si gana Espadas que si lo hace Díaz, cuya victoria «tendría consecuencias para muchos», deslizan. Entienden que no hay que «menospreciarla» como rival porque conocen su «aguante» y el que aún «maneja la estructura de poder del partido», mientras a los de enfrente «les queda por aprender». La aludida se comprometió ayer desde Almócita, en Almería, a crear una consejería específica para luchar contra la despoblación en la comunidad, si vuelve a liderar el Gobierno autonómico. De su lado, Espadas defendió en La 1 de TVE que su condición de alcalde del «municipio más grande de España que gobiernan los socialistas», no «le merma un ápice» a su candidatura. Por su parte, Hierro abogó en rueda de prensa en Córdoba por «un proyecto que coloque al PSOE-A en la izquierda», al considerar que «los devaneos con el centro son un error político», según recogió Ep.