Andalucía defiende la “libertad” de los ciudadanos para escoger la segunda dosis de AstraZeneca o de Pfizer

El consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha defendido este sábado la “libertad” de los andaluces que han sido vacunados con una primera dosis de AstraZeneca de escoger entre una segunda dosis de esa misma vacuna o de Pfizer.

“Libertad, nosotros es lo que hemos hecho en Andalucía. Las dos vacunas están perfectamente avaladas por las agencias españolas y europea del Medicamento y por la Organización Mundial de la Salud”, según ha manifestado Bendodo, en declaraciones a los periodistas en Málaga, donde ha indicado que los ciudadanos que se hayan puesto la primera dosis de AstraZeneca tienen “libertad” para ponerse la segunda dosis bien de AstraZeneca bien de Pfizer.

Asimismo, ha señalado que el Gobierno andaluz, a petición del Ministerio de Sanidad, presentará al ciudadano que vaya a vacunarse de esa segunda dosis un documento de conformidad para que lo firme si quiere, porque no es obligatorio. “El que no lo quiera firmar, no lo firmará, y será vacunado perfectamente”, según ha apuntado.

Paras Elías Bendodo, lo que debe hacer un gobierno es hablar claro y no crear “ningún tipo de incertidumbre, y el Ministerio debería dar libertad”.

En su opinión, si se puede vacunar con cualquier de las dos vacunas, evidentemente, el ciudadano debe poder elegir y ha señalado que se está viendo como la mayoría de la población está siguiendo la pauta de si ha empezado con AstraZeneca, continuar con esa misma vacuna en la segunda dosis.

Asimismo, Bendodo ha indicado que ayer viernes se batió un nuevo récord de vacunación en Andalucía, ya que se superaron por primera vez las 100.000 vacunas puestas en un sólo día, con un total de 101.597.