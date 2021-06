La hostelería andaluza cree que la propuesta de restricciones del Gobierno “ahogaría” al sector

La Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía ha tachado de “inaceptable” la nueva propuesta de restricciones que aprobó este miércoles el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), ya que “ahogaría la actividad en plena desescalada”, además de considerar que supone “un nuevo señalamiento de un sector indignado y aún muy falto de ayudas económicas”. Así lo ha asegurado el presidente de la patronal andaluza y de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), Javier Frutos, quien ha rechazado estas medidas, “que supondrían una imposición del Gobierno de España dado que Andalucía votó en contra”.

“Ya no sabemos qué hacer, vuelven a poner el foco en la hostelería y es inaceptable. Ya se desentendieron de la situación cuando desapareció el estado de alarma y encargaron a las autonomías la desescalada; y ahora vuelven con una imposición de restricciones que serían peores que las del verano pasado”, ha denunciado Frutos.

Frutos ha recordado que Hostelería de Andalucía trabajó conjuntamente con el Gobierno andaluz en el diseño de la desescalada en la comunidad autónoma para tener la situación clara tras el estado de alarma: “No sólo aceptó el plan programado en tres fases del Gobierno andaluz, sino que ahora, con la prórroga durante dos semanas de la fase actual dado que la bajada de la incidencia del virus no lleva el ritmo esperado, no hemos mostrado protesta ni queja alguna”.

“Sin embargo, la actitud del gobierno de España nos causa gran perplejidad”, ha dicho Frutos, quien ha incidido en que si las restricciones que plantea el ‘semáforo’ aprobado en el CISNS “llegan a entrar en vigor, sus efectos supondrían la puntilla para el sector hostelero andaluz, que comienza a ver la luz al final del túnel con el plan de desescalada actual”.

El dirigente andaluz de la patronal hostelera ha confiado en que la Junta de Andalucía pueda seguir aplicando las medidas actuales, ya pactadas con la Federación: “Ya está bien de poner el foco en la hostelería; estamos cansados y hartos”.

Frutos ha puntualizado que actualmente se han puesto 27 millones de vacunas en España, el ritmo de vacunación es muy elevado en todas las comunidades, el 20 por ciento de la población ya tiene la pauta completa, la incidencia del virus a nivel nacional está en los niveles más bajos desde hace un año “y sin embargo, quieren poner restricciones peores que las del verano pasado, es incomprensible e inaceptable”.

Hostelería de Andalucía considera “que dar varios pasos atrás en el proceso actual con medidas muy restrictivas, y que no se corresponden con la situación nacional de la incidencia del virus, sería un error mayúsculo que no contribuiría a mejorar la situación sanitaria”. Así, Frutos ha recordado que los datos “son los mejores desde el verano pasado y se arruinaría a un sector que no podría soportar más recortes de horarios y aforos para ejercer su actividad”.

Por último, el presidente de los hosteleros andaluces se ha preguntado “por qué existe tanta celeridad a la hora de imponer restricciones que no son compartidas por las autonomías más pobladas del país” y, sin embargo, no ocurre igual con las ayudas lleguen a las empresas para poder garantizar su supervivencia y el mantenimiento y la generación de empleo”.