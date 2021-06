LA RAZÓN da la bienvenida al verano con su concierto de Música de Cine

LA RAZÓN dio este domingo la bienvenida al verano con su tradicional concierto de «Bandas sonoras de cine». El Teatro de la Maestranza de Sevilla acogió un evento repleto de emoción en el que la Royal Film Concert Orchestra, bajo la dirección de José Luis López Antón, interpretó las bandas sonoras de las películas más emblemáticas de la historia reciente del cine, con una selección de la mejor música de los compositores Ennio Morricone, Hans Zimmer y John Williams. El programa se centró en la musica de películas como E.T, Backdraft, La muerte tenía un precio, Jurassic Park, Pearl Harbor, Gladiator: Now we are free, Madagascar, Cinema Paradiso, La lista de Schindler, El Rey León, Piratas del Caribe o, entre otros, El bueno, el feo y el malo.

Javier Martín, Rocío Castro, Pepe Lugo y Domingo Martínez

La Royal Film Concert Orchestra, que cuenta con profesionales de las mejores orquestas y escuelas europeas, es un referente en la interpretación de la música de cine y ofrece conciertos en los mejores escenarios de Europa. El coliseo sevillano, el ambiente y la magnífica interpretación de los músicos inundaron de magia el evento y transportaron a los asistentes a las películas que, de alguna forma, han quedado marcadas en la memoria popular.

Pepe Lugo, Rosina Serrano y Antonio de León Espinosa de los Monteros

La cita, que contó con la colaboración de la Fundación Excelentia, Onda Cero, Helvetia, FarmaQuivir y el Teatro de la Maestranza, se realizó respetando todas las medidas sanitarias impuestas por la pandemia de la covid-19 y garantizando la seguridad de los asistentes.