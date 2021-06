Rocío Ruiz afirma que no se «acobardará» en Parlamento para defender la libertad sexual

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz (Cs), ha asegurado hoy que no se va a «acobardar» en el Parlamento andaluz para luchar contra los delitos de odio relacionados con la libertad sexual y ha lamentado que esta sea «una sociedad más extrema con un crecimiento de los delitos de odio». En un comunicado, tras su intervención en la presentación del cupón de la ONCE especial con motivo del Día del Orgullo, Ruiz ha apostado por tomar «medidas contundentes» contra los países que legislan leyes homófobas, en alusión a Hungría, y por rescatar la memoria «para no olvidar cómo hemos llegado hasta aquí».

«Me molesta que se frivolice con las personas transexuales, que necesitan respeto, no tolerancia», dijo, para añadir que levantará la voz en la Cámara «cada vez que se vulneren derechos o se discrimine a las personas por razón de a quién quieren o cómo quieren», según ha recogido Efe.

De su lado, la presidenta del Parlamento regional, Marta Bosquet (Cs), ha abogado también por la defensa de una sociedad en la que «tiene que abanderar sobre todo la libertad, la igualdad y el respeto por aquellos que quieren relacionarse distinto o pensar distinto, o tan fácil como amar distinto». Ha expresado su «máximo orgullo» por protagonizar la lectura del manifiesto con motivo del Día del Orgullo Lgtbi+ frente al Ayuntamiento de Almería.

“Ni un paso atrás”

De otro lado, el Ayuntamiento de Torremolinos, en Málaga, a través del alcalde, José Ortiz, ha condenado «las pintadas homófobas que han aparecido en diversos ‘mupies’ de la ciudad justo en el Día del Orgullo LGTBI» que se celebraba hoy.

«Le pese a quien le pese, no vamos a dar ni un paso atrás», ha proclamado Ortiz, quien ha señalado a continuación que la cartelería dañada reflejaba «imágenes de personas que hemos querido poner en valor por su reivindicación junto a colectivos de la ciudad».